Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması!

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası TRT Spor’un sorularını yanıtlayan Inter Başkanı Giuseppe Marotta, Hakan Çalhanoğlu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Marotta, daha önce yaptığı ve yanlış anlaşılan bir açıklamanın İran asıllı futbolcu Taremi’ye yönelik olduğunu belirtti. Marotta, “Hakan bizim için bugüne kadar çok değerli bir oyuncuydu. Şu anda da öyle. Umarım uzun yıllar Inter forması giymeye devam eder” ifadelerini kullandı.

Başkan, Hakan’ın performansından ve takıma kattıklarından duyduğu memnuniyeti vurgularken, söz konusu yanlış anlaşılmanın da düzeltildiğini belirtti.