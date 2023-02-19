İtalyan devi İnter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği merak konusu.

Inter yöneticisi Giuseppe Marotta, sözleşmesi 2024 yazında sona erecek milli futbolcumuz için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Marotta "Menajerleriyle görüşme halindeyiz, sözleşmesini uzatmak için çalışıyoruz." dedi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde ise Hakan Çalhanoğlu'nun takımında mutlu olduğu belirtildi.

29 yaşındaki Milli futbolcumuz, bu sezon 22'si Serie A olmak üzere 30 maçta forma giyerken, 3 gol ve 6 asiste imza attı.

Hakan Çalhanoğlu Şampiyonlar Ligi maçlarının ise tamamında süre aldı.

Inter'de şimdiye kadar 76 maça çıkan Çalhanoğlu 11 gol 9 asistlik performans sergiledi.