Inter'de puan kayıpları sürüyor

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçın ikinci yarısında, konuk ekip Lucas Torreira ile 1-0 öne geçti.

Inter'den bu gole yanıt gecikmedi. 55. dakikada Denzel Dumfries beraberlik golünü attı: 1-1.

Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı. Inter, puanını 60 yaptı ve 3. sırada yer aldı.

Bu sonuçla Inter’in ligde son haftalardaki puan kayıplarına bir yenisi eklendi. Mavi-siyahlı takım, son 7 maçta sadece 1 galibiyet, 4 beraberlik, 2 de yenilgi aldı.

Fiorentina ise puanını 47 yaptı ve 8. sırada yer buldu.