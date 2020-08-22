Inter'de Conte'nin geleceği belirsiz

UEFA Avrupa Ligi finalinde dün akşam İspanya'nın Sevilla takımına 3-2 kaybederek, 10 sene sonra Avrupa'da yeniden kupa kazanma fırsatını tepen Inter’de teknik direktör Antonio Conte’nin geleceği tartışılıyor.
Conte’nin dünkü maç sonunda sarf ettiği "Inter'in geleceğini benli ya da bensiz şekilde planlamaya çalışacağız. Inter’in iyiliği için en iyi karar verilmeli. Kızgınlık yok. Farklı görüşler söz konusu. Ben bu fırsat için teşekkür ederim. Bu sene için yaşanan bazı şeyler hoşuma gitmedi. Benim de ailem, özel yaşantım var." şeklindeki sözleri, İtalyan basınında "ayrılık sinyali" olarak yorumlandı.
Basında çıkan haberlerde Conte'nin Inter'den ayrılması durumunda yeni teknik direktör adayının daha önce Juventus ve Milan'ı çalıştıran Massimiliano Allegri olduğu yazıldı.
Corriere dello Sport, "Conte’nin yerine tek bir isim öne çıkıyor." ifadeleriyle Inter’in başına Allegri’nin gelebileceğini belirtti.
La Gazzetta dello Sport da Inter'in Allegri için hazır olduğunu yazdı.
Rainews24 haber sitesi de Conte'nin Inter'e veda etmek üzere olduğunu kaydetti.
Allegri, 2014'te Juventus'tan ayrılan Conte’nin yerine gelmişti. Allegri, 5 yıl çalıştırdığı Juventus'a 5 lig şampiyonluğu, 4 İtalya Kupası, 2 İtalya Süper Kupası kazandırmış, 2 kez de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynatmıştı.
53 yaşındaki teknik adam, 2010-2011 sezonunda Milan ile Serie A şampiyonluğuna ulaşmayı başarmıştı.
Allegri, 2018-2019 sezonunun ardından Juventus'tan ayrıldıktan sonra geçen sezon takım çalıştırmamıştı.
Sezona Conte ile büyük umutlarla başlayan Inter ise Juventus'un ardından ligi ikinci sırada tamamlamış, İtalya Kupası’na yarı finalde veda etmiş, son olarak da UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla'ya kaybetmişti.
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