Inter, Darmian ve Mkhitaryan'ın sözleşmelerini uzattı

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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter, Matteo Darmian ve Henrikh Mkhitaryan'ın sözleşmelerini yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Darmian'ın sözleşmesi 30 Haziran 2025, Mkhitaryan'ın kontratı ise 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldı.

İtalyan sağ bek Darmian bu sezon 23 maçta forma giyerken, Ermeni orta saha Mkhitaryan ise 24 maçta oynadı ve 2 gol attı.