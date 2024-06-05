Intel'den 11 milyar dolarlık satış - Teknoloji Haberleri

Intel'den 11 milyar dolarlık satış - Teknoloji Haberleri

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Şirketlerden yapılan açıklamaya göre, Apollo, Intel'in aşırı ultraviyole litografi makineleri kullanılarak Intel 4 üretilmesi için İrlanda'da kurulan Fab 34'e ait ortak girişimdeki hissesini satın alacak.

11 milyar dolarlık anlaşmanın bu yıl tamamlanması bekleniyor.

Intel'in 18,4 milyar dolar yatırım yaptığı, Avrupa'daki ilk yüksek hacimli aşırı ultraviyole litografi üretim merkezi olan Fab 34, Eylül 2023'te İrlanda'nın Leixlip kentinde faaliyete geçmişti.