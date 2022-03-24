"Mağaramız aslında ziyarete kapalı alanları dahil 8 bin 350 metre uzunluğunda. Kış aylarında da ilgi gösteriliyor, yazın tabii biraz daha aktif. Kış ve ilkbaharın mağarada aslında ayrı bir güzelliği var. Kışın insanlar mağarayı soğuk zannediyor ancak mağaranın bazı alanları 14-16 derece, bazı alanları soğuk, bu da mağaranın ilginç yanı." Mağara görevlisi Bülent Çilingir de İnsuyu Mağarası'nın Türkiye'nin ender yerlerinden olduğunu ifade ederek, "İlkbaharda mağaraya süzülen suyun daha da çoğalmasını bekliyoruz" dedi.