İnsuyu Mağarası nerede? İnsuyu Mağarası hangi şehirde, ilde, bölgede?

Ziyaretçilerine serin ve gizemli bir ortam sunan İnsuyu Mağarası, çevresinde bulunan doğa alanlarıyla birlikte yüksek bir keşif imkânı sağlar. Burdur il sınırlarında bulunan mağaranın Türkiye’nin bilinen ilk mağaralarından biri olması önem taşır. Ayrıca turizme açılmış önemli doğal alanlardan biri olarak kabul edilir. Peki İnsuyu Mağarası konumu nedir?

Sarkıt ve dikitleri, yer altı gölleri ve doğal yapısıyla ziyaretçilerini büyüleyen bir dokusu vardır. Bilhassa yaz aylarında serin ortamıyla gelenleri rahatlatan bir özelliği vardır. Civarında bulunan yeşil alanlar ve göl manzaralarıyla birlikte gezi planlarıda baş sıradadır.

İNSUYU MAĞARASI NEREDE?

İnsuyu Mağarası nerede? Ülkemizin güneybatı bölümünde yer alan mağara, Burdur ilinin Isparta sınırına yakın konumlanır. Bu mağara, bilhassa Burdur merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta konumlanmasıyla beğeni toplar. Doğal yapısı sayesinde turistlerin gözdesi olmuştur.

İNSUYU MAĞARASI HANGİ ŞEHİRDE?

İnsuyu Mağarası hangi şehirde? Şehir merkezine basit ulaşımı sayesinde yabancı ve yerli turistlerin gözdeleri arasına girmiştir. Mağara çevresi, Burdur’un diğer doğal güzellikleriyle beraber değerlendirildiğinde iyi bir keşif alanıdır.

İNSUYU MAĞARASI HANGİ İLDE? İnsuyu Mağarası hangi ilde? İnsuyu Mağarası, Burdur il sınırları içinde yer alır. Mağara, Burdur’un doğal ve kültürel değerlerini yansıtmasıyla önem kazanmıştır. Civardaki en önemli doğal oluşumlardan biri olarak kabul edilir. Bunun yanı sıra çevresindeki yeşil alanlar ve göl manzaralarıyla beraber cazibesi yükselir. İNSUYU MAĞARASI HANGİ BÖLGEDE? İnsuyu Mağarası hangi bölgede? Akdeniz Bölgesi’nin Burdur ilinde konumlanan bir mağaradır. Sahip olduğu bu konum, bölgenin iklimi ve doğa yapısı ile uyumlu olarak göze çarpar. Akdeniz Bölgesi’nin sıcak ikliminden etkilenmeden mağara içindeki serinlikte gezintiye çıkabilirsiniz. İNSUYU MAĞARASI HAKKINDA BİLGİLER Türkiye’nin turizme açılan ilk mağaralarından biri olarak kabul edilmiştir.

Sarkıt ve dikitleri oldukça dikkat çekicidir.

Mağara, yer altı gölleri ve galerilerle çeşitlendirilmiştir.

Serin ve nemli ortamı, yaz aylarında ziyaretçilere rahat bir gezi sunar.

Mağara çevresinde de doğal park alanları ve yürüyüş rotaları bulunur.

Jeolojik yapısı anlamında bakıldığında bilimsel araştırmalara da önemli bir merkez olur.

Yaklaşık 1050 metre uzunluğundadır.

