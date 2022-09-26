Jean-Luc Godard filmleriyle anılacak

Institut français, 13 Eylül'de hayatını kaybeden usta yönetmen Jean-Luc Godard'ın anısına yönetmenin filmlerinden oluşan bir seçkiyi 30 Eylül ve 2 Ekim arasında sinemaseverler ile buluşturacak.

Institut français, 13 Eylül 2022'de kaybettiğimiz Fransız-İsvriçeli usta yönetmen Jean-Luc Godard'ın anısına yönetmenin filmlerinden oluşan bir seçkiyi 30 Eylül ve 2 Ekim arasında sinemaseverler ile buluşturacak.

Fransız Yeni Dalgası’nın (Nouvelle Vague) en etkili figürlerinden biri olan Godard'ı anma etkinliği kapsamında, izleyiciler, yönetmenin başyapıtlarından 'Pierrot le fou' (Çılgın Pierrot), 'Le livre d’images' (İmgeler ve sözcükler) izleme imkanı bulacaklar. Ayrıca, 'Le Redoutable' filminde normalde kamera arkasında görmeye alıştığımız Godard’ı Louis Garrel’in yönetmenliğinde kamera önünde tanıyacaklar. Film biletleri Institut français Istanbul’da satışta.

Program:

30 Eylül Cuma

18.00 Pierrot le Fou (1965, 110 dk), Jean-Luc Godard (Türkçe altyazılı)

1 Ekim Cumartesi

16.00 Le Redoutable (2017, 107 dk), Michel Hazanavicius, (Türkçe altyazılı)

19.00 Le livre d’images (2018, 88 dk), Jean-Luc Godard (Türkçe altyazılı)

2 Ekim Pazar

16 :00 Le livre d’images (2018, 88 dk), Jean-Luc Godard (Türkçe altyazılı)

19.00 Le Redoutable (2017, 107 dk), Michel Hazanavicius, (Türkçe altyazılı)

14 Ekim Cuma – 212 Photography Istanbul kapsamında

19 :00 Pierrot le Fou (1965, 110 dk), Jean-Luc Godard (Türkçe altyazılı)