Instagram toplu takipçi silme nasıl yapılır?

Instagram’da Toplu Takipçi Silme
Instagram’da takipçi silme işlemi kolaylıkla yapılabilmektedir. Yapmanız gereken tek şey, gelen takip isteklerini tek tek reddetmektir. Bazı kullanıcılar ise bu işlemi toplu yapmak ister ve tek tıkla zamandan tasarruf etme ihtiyacı duyar. Instagram’dan toplu takipçi silmenin belli yolları vardır. Öncelikle Instagramın böyle bir özelliği bulunmamaktadır ancak İOS ve Android işletim sistemine sahip telefonlar için geliştirilen uygulamalardan yararlanılabilir. Apple Store ve Google Play’dan toplu takip silme programlarını inceleyebilir, sizlere en uygun uygulamaları telefonunuza indirerek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Pek çok uygulama, resmi bağlantıya sahip değildir. Bu durum, mevcut uygulamanın güvenilir olup olmadığı hakkında kesin bir bilgi vermez. Toplu takip silme işlemi yapmak için indireceğiniz uygulamanın güvenli olup olmadığından emin olun. Aksi halde telefonunuza zarar verecek bir uygulama ile karşı karşıya kalabilirsiniz ve hesap bilgileriniz başka kişilerin eline geçebilir. Emin olarak indirdiğiniz uygulamada belirtilen adımları takip ederek Instagram toplu takipçi silme işlemini birkaç dakikada gerçekleştirebilirsiniz. Aynı işlemi telefonunuza uygulama indirmeden yapmanız mümkündür. Bilgisayar üzerinden Google eklentileri kurarak toplu takipçi silme işlemi yapılmaktadır.
Instagram’da Günde Kaç Takipçi Silinir?
Instagram, kullanıcıların güvenliğine önem vermektedir. Bazı özellikleri sayesinde daha güvenli bir sosyal medya aracı olmaya devam etmektedir. Kullanıcıların merak ettiği “Instagram’da günde kaç takipçi silinir?” sorusu ise en çok araştırılan konulardan biridir. İnstagram’da yapılan tüm işlemler için bir kota bulunmaktadır. Instagram, her bir kullanıcı için günde 500 işlem yapma hakkı tanır. Bu limitin aşılması durumunda hesabınız geçiçi olarak askıya alınabilir. 500 işlem sadece takipçi silmek için değil, aynı zamanda beğeni, takipten çıkma gibi çeşitli işlemleri de içinde barındırır. Ancak arka arkaya takipçi silme işlemi gerçekleştirildiğinde de hesabınızın geçici olarak kapandığı bilgisini almanız mümkündür. İşlemlerinizi belli aralıklarla gerçekleştirerek hesabınızın geçici olarak kapanmasının önüne geçebilirsiniz.
Instagram Takipçilerini Engellemeden Silme
Engellemeden takipçi silmek, Instagram’ın en kolay yapılan işlemlerinden biridir ve Instagram’ı uzun yıllar kullanan kullanıcılar tarafından hakim olunan bir konudur. Uygulamayı yeni kullanmaya başlayan kullanıcılar ise çok fazla bilgiye sahip değildir. Hakim olamadığı Instaragram’ı daha hızlı öğrenmek için internet üzerinden araştırma yapmaya devam etmektedir. Eğer Instagram’da takipçiniz olan hesapları engellemeden silmek istiyorsanız aşağıdaki uygulamaları adım adım gerçekleştirebilirsiniz.
- Instagram uygulamasına giriş yapın.
- Takipçi listenizin olduğu sayfaya gelin.
- Silmek istediğiniz hesaba tıklayın ve o hesabın profil sayfasına girin.
- Profil sayfasının sağ üst köşesindeki üç noktaya tıklayın.
- Tıkladığınızda açılan menü içerisindeki takipçiyi çıkar seçeneğine tıklayarak kullanıcıyı engellemeden takipçi listenizden çıkarabilirsiniz.
Tüm bu adımları takip ederek hesap engellemeden takipçi silme işlemini kolayca gerçekleştirebilirsiniz.
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