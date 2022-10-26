Instagram’dan Telefon Numarasını Silme

Instagram uygulaması, “Arkadaşlarımı Bul” özelliği ile pek çok kişinin telefon numarası bilgilerinden istenilen kişilere ulaşılmasını kolaylaştırır ancak bu özellik, her kullanıcının uygulamak istemediği bir adımdır. Telefon rehberindeki kişilerin kendisini bulmayı istemeyenler, numarasını gizleyebilir ya da silebilir. Sadece birkaç adımda Instagram’da telefon numarasını silme işlemini gerçekleştirebileceğinizi biliyor musunuz?

İlk olarak Instagram’a giriş yapın.

Ekranın sağ üst köşesinde bulunan profil simgesini tıklayın. Bu işlem ile profil sayfasına yönlendirileceksiniz.

Ardından “profil düzenle” kısmına tıklayın.

Karşınıza kişisel bilgilerinizin olduğu kısım gelecektir. Bulunduğunuz kısımdan telefon numaranızın yazıldığı alanı bulun.

Numaranızı silerek ileri sekmeye tıklayarak profil düzenleme alanına geri dönebilirsiniz.

Üst gezinme çucuğundan ileri kısma tıkladığınızda uygulamadaki telefon muaranızı silmiş olacaksınız.

Bu işlemi gerçekleştirmeden önce dikkat edilmesi gereken önemli bir husus vardır. E-posta adresinizin hesabınıza tanımlı olduğundan emin olmanız gerekiyor. Bazı dönemlerde farklı bir telefon ya da bilgisayardan Instagram’a giriş yapmak isteyebilirsiniz. Telefon numaranızı sildikten sonra uygulamaya giriş için doğrulama kodu telefonunuza değil, e-posta adresinize gelecektir. E-posta adresinizi tanımlamadığınız zaman doğrulama koduna ulaşmanız mümkün olmayabilir ve Instagram hesabınıza tekrar giriş yapamayabilirsiniz. Telefon numaranızı silmeden önce e-posta adresinizin tanımlı olduğundan emin olun.

Instagram Telefon Kodu Kaldırma

Instagram, kullanıcılarına daha güvenli bir platform olmak için “iki faktörlü kimlik doğrulaması” hizmeti sunmaktadır. Telefon doğrulama kodu, hesaba giriş yapmak isteyen kişinin kendi hesabının olduğu doğrulanıyor. Bu kodu kaldırmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Ayarlar sekmesine tıklayın.

Karşınıza çıkan sayfada güvenlik sekmesi ile işleme devam edin.

Güvenlik sekmesinde bulunan iki faktörlü kimlik doğrulama alanına tıklayın.

Karşınıza çıkan “kısa mesaj, kutucuğunu tıklayarak kapalı konuma getirin.

Artık telefonunuza doğrulama kodu gelmesini engellemiş olacaksınız.

Instagram’da Kişisel Bilgileri Kaldırma

Instagram’ı ilk kez kullanacak olanlar, hesabında kişisel bilgilerinin görünmesinde bir sorun yaşamıyor. Uygulamayı uzun süre kullandıktan sonra ise kişisel bilgilerinin görünmesini istemeyenlerin sayısında artış meydana geliyor. Instagram’da telefon numarası silmek isteyenler kadar, kişisel bilgilerini kaldırmak isteyenler de bu işlemlerin nasıl yapıldığını öğrenmek için uzun bir araştırmaya giriyor. Kişisel bilgilerinizin herkes tarafından görünmesini istemiyor ve bu bilgilerin bir kullanıcı olarak gerekli olmadığını düşünüyorsanız Instagram hesabınıza giriş yapın. Ekrandaki sağ üst köşede yer alan ev simgesine tıklayın. Ev simgesine tıkladıktan sonra sayfa sizi profil düzenle kısmına yönlendirecektir. Bu kısımda yer alan ve daha öncesinde doldurduğunuz kişisel bilgilerinizden dilediğinizi ya da hepsini kaldırabilirsiniz. Gerekli değişikliklere onay vererek işlemi tamamlayabilirsiniz.

Instagram’a Telefon Numarası Eklemek İstemiyorum

Instagram’da yeni bir profil açmak isteyenlere iki seçenek sunuluyor. Telefon numarası ya da e-posta adresi eklenerek yapılan hesap girişlerinden birini tercih edebilirsiniz. Eğer telefon numaranızı Instagram hesabında kullanmak istemiyorsanız profilinizi e-posta adresiniz ile kaydedebilir, hesap girişlerinizde e-posta adresinizi kolayca kullanabilirsiniz.