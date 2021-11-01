Sosyal ağ Instagram, kullanıcıları platformdaki şifre tuzaklarına ve diğer şüpheli hareketlere karşı güvenlik önlemleri konusunda uyardı. Bu kapsamda Instagram, kullanıcıların hesaplarını güvenli tutmalarına yardımcı olmak için sunduğu araçları ve hesaplarının güvenliğini sağlamalarına yardımcı olacak şu ipuçlarını paylaştı:
- Instagram size asla DM (Direkt Mesaj) göndermez
Kötü amaçlı hesaplar, hesap şifresi gibi hassas bilgilere erişmek için Direkt Mesaj atabilir. Hesabınızın kapatılma riski olduğunu, Instagram’ın fikri mülkiyet politikalarına uymadığınızı veya fotoğraflarınızın başka yerlerde paylaşıldığını söyleyebilirler. Instagram size asla Direkt Mesaj göndermez. Instagram hesabınızla ilgili sizinle iletişime geçerse, ayarlarda “Instagram’dan E-postalar” sekmesinde bunu görebilirsiniz. Instagram bu tür sahtekarlıkları keşfettiğinde bunlara karşı işlem yürütüyor, ancak insanların da bu tür içerikleri şikayet etmelerini ve hesabı engellemelerini öneriyor.
- Güvenlik Kontrolü
İnsanların Instagram hesaplarını güvende tutmasına yardımcı olan yeni bir özellik. Güvenlik Kontrolü, hesapları başkasının eline geçmiş olabilecek kişilere, hesaplarını güvence altına almaları için rehberlik eder. Buna giriş hareketlerini kontrol etmek, profil bilgilerini gözden geçirmek, giriş bilgileri aynı olan hesapları onaylamak ve telefon numarası, e-posta adresi gibi hesabı geri alma sürecinde kullanılan iletişim bilgilerini güncellemek dahildir.
- İki faktörlü doğrulama
İnsanların Instagram hesaplarını ve şifrelerini korumalarına yardımcı olan bir güvenlik özelliği. İki faktörlü kimlik doğrulamasını ayarladığınızda, birisi hesabınıza Instagram’ın tanımadığı bir cihazdan giriş yapmaya çalıştığında bir bildirim alırsınız veya özel bir giriş kodu girmeniz istenir İki faktörlü doğrulama özelliğini telefon numaranızla veya Duo Mobile, Google Authenticator gibi uygulamalar ile kullanabilirsiniz.
- Giriş İstekleri
Instagram’da iki faktörlü doğrulama kullandığınızda, biri Instagram’ın tanımadığı bir cihaz veya tarayıcıdan hesabınıza giriş yapmaya çalıştığında size bir bildirim gelir. Bu bildirim sizi hangi cihazdan giriş yapılmaya çalışıldığı ve cihazın konumu hakkında bilgilendirir. Halihazırda giriş yapmış olduğunuz cihazlardan bu isteği anında onaylayabilir veya reddedebilirsiniz. Ayrıca, istediğiniz zaman "Ayarlar", "Güvenlik", "Giriş Hareketleri" altında Instagram hesabınıza en son giriş yapmış cihazların listesini de görüntüleyebilirsiniz. Yakın zamanda yapılan bir girişi tanımıyorsanız, o konumdan veya cihazdan çıkış yapabilir ve Instagram'ın bu girişin siz olmadığını bilmesini sağlayabilirsiniz.
- Telefon numaranızı ve e-posta adresinizi güncelleyin
Kullandığınız cihaza bağlı telefon numaranız ve e-posta adresinizin güncel olduğundan emin olun. Böylece, hesabınıza bir şey olduğunda Instagram sizinle iletişime geçebilir. Bu adım, bilgileriniz hesabınızı ele geçirenler tarafından değiştirilmiş olsa bile hesabınızı geri alabilmenizi sağlar.
- Şüpheli bulduğunuz içerik ve hesapları bildirin
Instagram kötü amaçlı ve spam gönderen hesapların kullandığı yeni trendlerle ve tekniklerle mücadele etmek için teknolojilerini sürekli iyileştiriyor. Ancak siz de bir içeriği gönderinin sağ üst köşesindeki üç noktaya tıklayarak, bir mesaja basılı tutarak veya hesabın kendisini ziyaret edip doğrudan profili üzerinden şikayet edebilirsiniz.
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