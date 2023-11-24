Instagram Reels'ları için yeni bir özellik geliyor: Artık Reels'lar indirilebilecek ancak tek bir şartla

TÜM KULLANICILARA AKTİF HALE GETİRİLDİ

Uygulanan yeni test aşamalarından sonra Mosseri, ABD'de Haziran ayından bu yana aktif olan bu özelliği platformun tüm kullanıcılarına yayınladığını duyurdu. TikTok'a benzer şekilde, indirmeler paylaş düğmesinin altında bulunacak ve indirdiğiniz herhangi bir video paylaşanın Instagram adıyla filigranlanacak.

Kaynak: Mashable, The Verge