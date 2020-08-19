HABERTURK.COM

Instagram, QR kod üzerinden Instagram hesaplarına ulaşma özelliğini hayata geçirdiğini açıkladı. Instagram, QR kodu özelliği ile insanların özellikle işletmelere daha kolay bir şekilde erişmelerini sağlamayı hedefliyor.

Pandemi sonrası dünya genelinde daha fazla işletme tekrar kapılarını açmaya başlarken, Instagram QR kodu özelliği ile işletmelere Instagram kullananların yanı sıra kullanmayan insanlara da ulaşma imkanı sağlıyor. Böylelikle işletme hesabına ait QR kodunu okutarak işletmenin Instagram hesabına ulaşılabilecek ve bilgi alınabilecek.

Tüm Instagram kullanıcıları profil menüsünden kendi QR kodlarına erişebileceği gibi Instagram Stories kamerası, Instagram QR kod kamerası veya QR kod tarayabilen herhangi bir kamera ile diğer hesapların QR kodlarını tarayabilecek ve hesabı görüntüleyebilecek.