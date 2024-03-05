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        Haberler Gündem Instagram neden açılmıyor, çöktü mü? Instagram neden yavaşladı? 5 Mart 2024 Instagram erişim engeli mi geldi, ne zaman düzelir?

        Instagram çöktü mü, ne zaman düzelecek?

        Facebook ve Instagram'da dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar, Instagram uygulamasında ana sayfalarını yenileyemiyor, yeni gönderi ekleyemiyor ve hız problemi yaşıyor. "Instagram çöktü mü, ne zaman düzelecek?" sorusunun yanıtı ise Meta üst düzey yöneticisi Andy Stone'dan geldi. Stone "İnsanların hizmetlerimize erişimde sorun yaşadığının farkındayız. Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz." dedi. Türkiye'den ise Instagram erişim sorununa dair Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X'ten yaptığı paylaşımda, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimizin yapmış olduğu incelemeler neticesinde Instagram ve Facebook'ta gerçekleşen hizmet kesintisinin global kaynaklı olduğu tespit edildi." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 18:30 Güncelleme: 05.03.2024 - 19:41
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        • 1

          Instagram'da yaşanan bağlantı sorunları ve hız problemi yeniden gündeme geldi. Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip olan uygulama için resmi açıklamalar yapılırken "Instagram ne zaman düzelecek, çöktü mü?" sorularına yanıt aranıyor. İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...

        • 2

          INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

          Popüler uygulamada bu akşam saatlerinde hata ile karşılaşıldığı bildiriliyor. Kullanıcılar oturum açmada ve uygulamada oldukça hız problemi olduğuna ilişkiler paylaşımlarda bulunuyor.

        • 3

          KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

          Meta çatısı altındaki sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'a dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor.

          Downdetector verilerine göre kullanıcılar, Facebook ve Instagram'a New York saatiyle 10.00 (TSİ:18.00) itibarıyla erişim sorunu yaşadıklarını bildirmeye başladı.

          Dünya genelinde yüz binlerce kullanıcının etkilendiği erişim sorunları, Türkiye'de de yaşandı.

          Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X'ten yaptığı paylaşımda, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimizin yapmış olduğu incelemeler neticesinde Instagram ve Facebook'ta gerçekleşen hizmet kesintisinin global kaynaklı olduğu tespit edildi." ifadesini kullandı.

        • 4

          "SORUN YAŞANDIĞININ FARKINDAYIZ"

          Meta üst düzey yöneticisi Andy Stone: "İnsanların hizmetlerimize erişimde sorun yaşadığının farkındayız. Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

        • 5

          INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

          Instagram erişim sorununun ne zaman düzeleceğine ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

        • 6

          Sosyal medya erişim sorunu bittiğinde veya konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.

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