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        Haberler Gündem Instagram neden açılmıyor, çöktü mü? Instagram neden yavaşladı? 20 Eylül 2023 Instagram çöktü mü, ne zaman düzelir?

        Instagram çöktü mü, ne oldu? Instagram neden yavaşladı?

        Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram 20 Eylül tarihinden itibaren çöktüğü iddiaları ile gündeme geldi. Instagram uygulamasında ana sayfalarını yenileyemeyen, yeni gönderi ekleyemeyen ve yavaşlık olduğunu düşünen kullanıcılar sorunun neden kaynaklandığına ilişkin araştırmalar yapıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 11:11 Güncelleme: 20.09.2023 - 11:11
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        • 1

          Instagram'da yaşanan bağlantı sorunları ve yavaşlık problemi yeniden gündeme geldi. Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip olan uygulama için resmi bir açıklama gelmezken "Instagram ne zaman düzelecek, çöktü mü?" sorularına yanıt aranıyor. İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...

        • 2

          INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

          Popüler uygulamada bugün sabah saatlerinde hata ile karşılaşıldığı bildiriliyor.

        • 3

          INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

          20 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 10.00 sularında başlayan Instagram erişim sorununun ilerleyen saatlerde düzelmesi bekleniyor.

        • 4

          Sosyal medya erişim sorunu bittiğinde veya konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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