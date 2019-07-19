Instagram kullanıcılar üzerindeki 'baskıyı azaltmak' için beğeni sayısını gizlemeye başladı

19 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Instagram, kullanıcılar üzerindeki 'baskıyı azaltmak için' aralarında Avustralya ve Japonya'nın da bulunduğu bazı ülkelerdeki paylaşımlarda 'beğeni' sayısını deneme amaçlı gizlemeye başladı.
Perşembe günü uygulamaya giren deneme sürecinde kullanıcılar paylaşımlarının altında bir isim görecek ve yanında gösterilen beğeni sayısı yerine "ve diğerleri" ifadesi yer alacak.
Kullanıcılar, 'diğerleri' ifadesine bakar paylaşımlarını kimlerin beğendiğini görebilecek.
Sosyal medyanın özellikle gençler arasında özgüven kaybı ve 'yetersiz oldukları' hissine neden olduğu kaygısı sıklıkla dile getiriliyor.
Instagram bu kaygılar doğrultusunda kullanıcılar üzerindeki baskıyı azaltmayı hedefliyor.
BBC'ye bilgi veren Instagram yetkilileri Mayıs ayında Kanada'da başlayan deneme sürecinin Perşembe gününden itibaren Avustralya, Yeni Zelanda, İrlanda, İtalya, Japonya ve Brezilya'da da uygulanacağını söyledi.
Instagram Avustralya ve Yeni Zelanda sorumlusu Mia Garlick yazılı açıklamasında "Bu denemenin, paylaşımların kaç beğeni aldığı baskısını ortadan kaldıracağını umuyoruz" dedi.
Garlick, amacın kullanıcıların 'yargılandıkları' hissini azaltmak ve 'beğeni sayısından çok anlatmak istedikleri hikâyelere odaklanmalarını sağlamak' olduğunu söyledi.
Instagram, bu denemenin şirketlerin ölçün araçlarını etkilemeyeceğini ifade etti.
Instagram yöneticisi Adam Mosseri, uygulama Kanada'da başladığında amaçlarının kullanıcıların beğeni sayısıyla rekabete girip yaşadıkları stresi azaltmak olduğunu söylemişti.
Mosseri, "İnsanların Instagram'da kaç beğeni aldıkları kaygısı yaşamalarını değil, zamanlarını değer verdikleri insanlarla iletişime geçmek için kullanmalarını istiyoruz" dedi.
Araştırmalar, Instagram paylaşımlarına gelen beğeni sayılarının bazı kullanıcıların özgüvenlerini artırırken, istedikleri kadar beğeni alamayan kullanıcılarda da moral bozukluğu yarattığın ortaya koyuyor.
Bilim insanları sosyal medyanın özellikle gençlerin ruh sağlığını olumsuz etkilediği uyarısında bulunuyor.
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