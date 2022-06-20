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Instagram çöktü mü, keşfete ne oldu ve neden yenilenmiyor? 20 Haziran 2022 İnstagram keşfet bozuldu mu ve çözümü nedir?

Instagram keşfete ne oldu, neden yenilenmiyor? 20 Haziran Instagram keşfet sorunu çözümü nedir?

Popüler sosyal medya uygulamalarından Instagram'da kullanıcılar keşfet sorunu yaşıyor. Uygulamanın keşfet kısmı yenilenmezken kullanıcılar belirli sayıda gönderileri görebiliyor. Bu nedenle, "İnstagram keşfete ne oldu, neden yenilenmiyor?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, 20 Haziran Instagram keşfet sorunu ile ilgili merak edilenler...

20.06.2022 - 18:15 | Güncelleme: ABONE OL

  • Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya ağlarından Instagram keşfet sorunu yaşanıyor. Belirli algoritmalara göre kullanıcıların karşılarına gönderi çıkaran keşfet kısmı, şu anda ağırlıklı olarak manzara fotoğrafları gösteriyor. Bu noktada, Instagram keşfet sorunu da en çok araştırılanlar arasında öne çıkmaya başladı. Peki, İnstagram keşfete ne oldu, neden çalışmıyor? 20 Haziran Instagram keşfet sorunu nasıl düzelir? İşte, detaylar...

  • INSTAGRAM KEŞFET SORUNU!

    Instagram'ın keşfet kısmına tıklayan kullanıcılar, ağırlıklı olarak manzara fotoğraflarını görüyorlar. Kullanıcılar, sayfayı aşağıya doğru kaydırmasına rağmen yine benzer fotoğrafları görüyorlar.

  • INSTAGRAM KEŞFET SORUNU NASIL DÜZELİR?

    Sorunun Instagram kaynaklı ve anlık olduğu düşünülüyor. 

  • Platform tarafından henüz açıklama yapılmazken sorunun ilerleyen dakikalar içerisinde düzelmesi bekleniyor.

  • INSTAGRAM NEDİR?

    Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Uygulama, kullanıcıların medya yüklemesine izin verir. Medyalar filtrelerle, Hashtag'ler ve coğrafi etiketleme ile düzenlenebilir. Gönderiler herkese açık olarak veya önceden onaylanmış takipçilerle paylaşılabilir. 

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