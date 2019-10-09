Milyonlarca aboneye sahip olan Instagram karanlık mod özelliğini iOS kullanıcılarının erişimine sundu. iPhone kullancıları iOS 13 yazılımını indirmeleri halinde telefonunu karanlık modda kullanabilecek. Böylelikle Instagram'da karanlık modda olacak. Peki, Instagram karanlık mod nasıl yapılır?

INSTAGRAM KARANLIK MOD İOS NASIL YAPILIR?

Instagram karanlık mod özelliğini kullanmak için öncelikle iPhone'uzun iOS 13 güncellemesi yapmanız gerekiyor. iOS 13 sürümü kullanıyorsanız iPhone > Ayarlar kısmını açın ardından Instagram uygulmasına gidin, otomatik olarak karanlık moda sahip Instagram karşınıza çıkacak. Karanlık mod özelliğini tekrar kapatarak eski temaya geri dönebileceksiniz.

INSTAGRAM KARANLIK MOD NEDİR?

Karanlık mod uygulamaların arka planının koyu renkli çoğunlukla da siyah olarak çalışması anlamına geliyor. Uygulamada fotoğraflar ve yazılar dışındaki alanlar siyah olacak. Direkt mesaj ve IGTV'de gece modunda kullanılabilinecek.

iPHONE'DA INSTAGRAM GECE MODU VAR MI?

iPhone cihazlarda şimdilik Instagram karanlık mod yok. Ancak yeni yayınlanan İOS 13 güncellemesinde kullanıcılar istedikleri uygulamaları karanlık modda kullanabiliyor.

INSTAGRAM GECE MODU CHROME ÜZERİNDEN DE KULLANILABİLİR

Şimdilik sadece Android 10 güncellemesi almış cihazlar için beta olarak kullanıma sunulan Instagra gece modu Chrome tarayıcıya yapılacak bir eklenti sayesinde herkes tarafından Chrome'da kullanılabilir.

CHROME EKLENTİSİ İÇİN TIKLAYIN

iOS 13 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Karanlık Mod:

Yeni Koyu Mod, iOS’e ve uygulamalara muhteşem bir koyu renk düzeni kazandırıyor. Loş ışıklı ortamlar için mükemmel olan Koyu Mod, gözlerinizi fazla yormuyor ve etrafınızdakileri rahatsız etmiyor.

Programlama

Koyu Mod’u belirli bir zamanda veya güneşin doğuşuna ve batışına göre açılıp kapanacak şekilde ayarlayın. Böylece, gece dışarıdayken veya yatmadan önce iPhone’unuzu daha rahat kullanın.

Sistem entegrasyonu

Koyu Mod, uygulamalar ve ayarlardan sistem düzeyindeki görünümlere kadar, iOS’in tamamına harika bir şekilde entegre edilmiştir.

Manuel etkinleştirme

Örneğin karanlık bir odaya veya

sinema salonuna girdiğinizde

Denetim Merkezi’ndeki yeni düğmeye dokunarak Koyu Mod’u kolayca açıp kapatabiliyorsunuz.

Duvar kağıtları

Koyu Mod için optimize edilmiş yeni duvar kağıtları, açık ve koyu arasında geçiş yaptığınızda otomatik olarak değişiyor.

Favori uygulamalarınızda Koyu Mod

Üçüncü taraf geliştiriciler, API sayesinde Koyu Mod’u uygulamalarına entegre edebiliyorlar.