Selena Gomez, Instagram hesabını dondurduğunu geçtiğimiz günlerde dile getiren bir mesaj yayınlamıştı. Bunun ardından Instagram CEO'su Adam Mosseri çok üzüldüğünü belirterek, Selena Gomez ile iş birliği yapmaya açık olduğunu açıklamıştı.

SELENA GOMEZ INSTAGRAMI NIYE KAPATTI?

Son zamanlarda sıkça sosyal medya ile olan inişli çıkışlı ilişkisini anlatan Selena Gomez'in son olarak telefonundan Instagram’ı sildiğini, çok özel bir şey paylaşmak istediği zaman asistanının telefonunu kullandığı söylemesi Instagram’ın CEO’su Adam Mosseri'yi harekete geçirdi.

Ünlü şarkıcının uygulamayı silmesinin hayal kırıklığı olduğunu söyleyen ve bu durumun kendisini depresif hissettirdiğini söyleyen Instagram’ın CEO’su Adam Mosseri yeni bir mesaj daha verdi.

BBC Radio 1 Newsbeat programına açıklama yapan ve Gomezile özel bir işbirliği yapmaya açık olduğunu söyleyen Mosseri, sözlerini söyle sürdürdü: “Eğer platform ile ilgili özel bir şeyi beğenmiyorsa bunu konuşmak isterim. Biz eleştiriye açığız, bunu tartışmayı isterim.” Bir zamanlar Instagram’da en çok takipçisi olan ünlü olan Selena Gomez, geçtiğimiz zamanlarda ünvanını Cristiano Ronaldo ve Ariana Grande’ye devretti ve şimdilerde üçüncü sırada yer alıyor. Yakın bir zaman önce Instagram’ı kişisel olarak kullanmayı bıraktığını söyleyen ünlü şarkıcı, uygulamanın özgüvenini zedelediğini söylemişti. Gomez “Instagram’ı çok fazla kullanıyordum ama gençler için çok sağlıksız olduğunu düşünüyorum, kendim için de. Zamanı yorumları okumaya harcamak çok üzücü. Bunları okuyup görmek kendim ve bedenim hakkında kötü hissettiriyordu” dedi.