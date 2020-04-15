Instagram müzik ekleme nasıl yapılır? sorusu uygulamanın Türkiye'deki kullanıcılarının gündeminde. Instagram ABD ve Avrupa'da kullandığı hikayeye müzik ekleme özelliğini Türkiye'de de aktif hale getirdi. Türkiye'deki kullanıcılar uzun süredir bu özelliğin aktif hale getirilmesini bekliyordu. Böylece artık story'lerde gördüğünüz "Instagram müzik bulunduğun bölgede kullanılmıyor" uyarısıyla karşılaşmayacaksınız.

INSTAGRAM HİKAYEYE MÜZİK EKLEME NASIL YAPILIR?

1 - Hikayede paylaşacak fotoğrafı çekin ya da galerinizden seçin

2 - Hikaye oluşturma yerinde fotoğrafı seçtikten sonra ekranı yukarı doğru kaydırın ya da yukarıdaki etiket - ifade sekmesine girin.

3 -Karşınıza konum, bahset, konu etiketi gibi seçeneklerin yanında "müzik" seçeneği çıkacak.

4 - Müzik seçeneğini seçin ve senin için önerilen müziklerden birisini seçerek hikayenizi oluşturun.

5 - Önerilenleri beğenmediyseniz "müziklerde ara" kısmından istediğiniz müziği aratabilirsiniz.

INSTAGRAM MÜZİK ÖZELLİĞİNDE TÜRK SANATÇILAR DA YER ALIYOR

Instagram müzik özelliğinde pekçok türk sanatçı ve şarkısı da yer alıyor. Ayrıca isterseniz şarkının sözlerini de hikâyenizde göstermeniz mümkün.