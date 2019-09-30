Instagram hesap dondurma 2019

Instagram hesap kapatma ve silme işlemlerini telefon veya farklı bir mobil cihaz üzerinden yapmanız mümkün değildir. Instagram tarafından hesap silme ve dondurma işlemlerinin yapılması için sadece bilgisayar üzerinden izin verilmektedir. Instagram hesap dondurma işlemi basit birkaç adım takip edilerek yapılabilmektedir.

Instagram hesabını geçici olarak dondurmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli unsur, hesabın 24 saat boyunca kapalı kalacağıdır. Geçici kapatma işleminin ardından 24 saat geçmediği sürece hesap yeniden aktif olarak kullanılamaz. Bu sürenin geçmesinin ardından dildiğiniz zaman tüm cihazlardan Instagrama giriş yaparak hesabınızı eskisi gibi kullanmaya başlayabilirsiniz. Instagram hesabını dondurmak isteyen kişilerin bu işlemi bilgisayar üzerinden yapmaları gerekmektedir.

Instagram Hesabını Telefondan Dondurmak Mümkün Mü?

Instagram hesabını dondurma işlemi şuan için telefon veya farklı bir mobil cihaz üzerinden yapılamamaktadır. Hesap silme veya dondurma işlemleri için mutlaka Instagram web sayfasına giriş yapmanız gerekir. Instagram hesap silme ve dondurma işlemleri benzer adımlar takip edilerek yapılabilir.

Instagram hesabının mobil cihazlardan kapatılması ya da tamamen silinmesi mümkün olmadığı için bu işlemi doğrudan bilgisayar ve internet tarayıcınız üzerinden yapmanız gerekmektedir.

Instagram Hesabını Dondurmak İçin;

Instagram giriş ekranı açılır,

Kullanıcı adı ve şifreyle hesaba bilgisayar üzerinden giriş yapılır,

Profil bölümünden, profil düzenle seçeneğine tıklanır,

Açılan sayfanın en alt kısmında yer alan hesabı geçici olarak kapat seçeneği işaretlenir,

Onay işlemleri tamamlandıktan sonra hesap geçici olarak kapatılır.