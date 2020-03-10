İnstagram, en bilindik sosyal paylaşım uygulamalarından biridir. Fotoğraf ve videolarınızı, arkadaşlarınızla hızlı bir şekilde paylaşmak ve onlardan yorumlar alabilmek adına kurulmuştur. Facebook ve türevleri gibi bir işleyişe sahiptir.

Özellikle sosyal medyada haddinden fazla zaman geçiriyorsanız ya da başka sebepleriniz varsa, Instagram hesabı silme linki kullanmaya ihtiyacınız olacaktır. Peki, bu linke ulaştıktan sonra neler yapmalısınız?

Öncelikle linke tıklayınız ve açılan sayfada kullanıcı bilgilerinizi giriniz. Unutmayın, mobil uygulama üzerinden hesabınızı kaldıramazsınız. Bunun yanında, eğer kullanıcı giriş bilgilerinizden herhangi birini bilmiyorsanız, bu şekilde de hesap silme işlemi gerçekleştirilemez. Öncelikle mevcuttaki bilgilerinize ulaşmanız gerekecektir. Daha sonra, hesabınızı neden silmek istediğinizi en uygun şekilde açıklayan seçeneği seçip, “hesabımı kalıcı olarak sil” butonuna tıklayınız. İşlem sırasında şifrenizi bir kez daha isteyebilir. Bu, sizin güvenliğiniz için gereken bir adımdır. Ekrandaki yazıları dikkatle okuyarak sizden istenen talimatları girerseniz, hesabınızın silinme işlemi anında gerçekleştirilir.

İşlemleri sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdikten sonra, hesabınız sonsuza dek silinecektir. Bir daha aynı kullanıcı adınızla hesap açamayacağınızı hatırlatmak isteriz. Bunun yanında, paylaşımlarınız, takipçi listeniz ve yazışmalarınız tamamen kaybolacaktır.

Eğer hesabınızı tamamen silmek istemiyorsanız, “geçici olarak dondurma” seçeneğinden de yararlanabilirsiniz. Bir nedenden dolayı bir süre sosyal medyadan uzak kalmak isteyen kullanıcılara, takipçi listesinin ve diğer paylaşımların kaybolmaması için tavsiye edilen yöntem budur.