Instagram fotoğraflarının iç yüzünü gösterdi!

Kilonun ya da vücutta şişkinliğin olağan olduğunu belirten Phuto "Tatilde bikini giymek ve fotoğraflarda güzel görünmek için çılgınlar gibi egzersiz yapmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz kıyafete girebilmek için strese girmeniz gerekmiyor" diyor.