Instagram'da takipçi sayısı arttıkça pek çok marka reklam anlaşması için sıraya giriyor. Johanna Olsson, 510 bini aşkın takipçisiyle Instagram'ın en tanınan ve reklam alan fenomenlerinden biri. Ancak genç kadının son ziyaretindeki 'hatası' ona birçok reklam anlaşmasına mal oldu.