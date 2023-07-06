1 Şurada Paylaş!







ÜCRETLİ MAVİ TİK NASIL ALINIR? Meta Verified, yani Ücretli Mavi Tik aboneliği ile kullanıcılar hesaplarını doğruladıkları takdirde Meta ekiplerinden hesap desteği alıyor. Meta böyelikle Facebook ve Instagram kullanıcılarana destek olmayı amaçlıyor.

2 Şurada Paylaş!







HESAPLAR DOĞRULANACAK Meta Verified'da nüfus kağıdınızla doğrulama yaptıktan sonra mavi hesap rozeti alabiliyorsunuz. Böylece taklit hesaplardan korunmuş oluyorsunuz. Ayrıca müşteri desteği de sunuluyor.

3 Şurada Paylaş!







INSTAGRAM VE FACEBOOK İÇİN ÜCRETLİ MAVİ TİK ONAYLI HESAP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? İlk olarak Meta'nın web sitesine giderek abonelik başlatmak istediğiniz Instagram ve Facebook hesabını seçin. Oturum açtıktan sonra ödeme yönteminizi belirleyin ve kimliğinizin fotoğrafını çekip sisteme yükleyin. Bu aşamadan sonra Meta kimliğinizi onaylayıp size geri dönecektir.

REKLAM