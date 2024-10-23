Instagram çöktü mü, Facebook kapatıldı mı, erişim engeli mi geldi?
Facebook ve Instagram'da yaşanan erişim sorunu gündeme geldi. Kullanıcılar, Instagram ve Facebook uygulamasında ana sayfalarını yenileyemedi, yeni gönderi ekleyemedi ve hız problemi yaşadı. Bu kapsamda, "Instagram ve Facebook çöktü mü, ne zaman düzelecek?" sorusu gündeme geldi. Konuyla ilgili yetkililerden gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte Instagram ve Facebook'ta son gelişmeler...
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Instagram ve Facebook'ta yaşanan bağlantı sorunları ve hız problemi yeniden gündeme geldi. Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip olan uygulama için resmi açıklamalar beklenirken "Instagram ve Facebook düzeldi mi, ne oldu?" sorularına yanıt aranıyor. İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...
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INSTAGRAM VE FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?
Popüler uygulamada bu akşam saatlerinde hata ile karşılaşıldığı bildirildi. Atılan gönderilerin görüntülemediğini dile getiren kullanıcılar yetkililerden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.
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INSTAGRAM VE FACEBOOK NE ZAMAN DÜZELECEK?
Yetkililerinden henüz bir açıklama gelmezken, yaşanan erişim sorununun kısa süre içerisinde düzelmesi bekleniyor.
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