Instagram dondurma linki Türkçe

Sosyal medya ağındaki birçok platformu şahsi hesap açmadan mallesef aktif olarak kullanamıyoruz. Ve hesap açma işlemi oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirile biliniyorken maalesef sistemden tamamen çıkmak bir hayli uğraştırıyor kullanıcıları. Bunun sebebi ise muhtemelen platformu kullanan kişileri kaybetmemek adına uygulanan bir yöntem olduğu düşünülmektedir. Bu sebeple hesap açmak oldukça kolay olurken hesabı kapatmak kolay ancak epey uğraştıran bir hal alıyor. Bilmelisiniz ki Instagram dondurma ve silme işlemleri birbirinden farklı iki işlemdir. Biz bu yazımızda sizlerle instagram dondurma linki ve işlemleri hakkında detayları paylaşacağız. Instagram dondurma linki nedir ve nasıl yapılır diyorsanız geçelim işlemlere.
Instagram Hesabı Dondurma Nasıl Yapılır?
Instagram hesabını her hangi sebeplerden dolayı dondurma ya da diğer bir adı ile geçici bir süreliğine kapatma linki arayanların sayısı her geçen gün giderek artmaya başladı. Ancak bilmeniz gerekir ki Instagram hesabınızı dondurmak telefonunuzdaki uygulama üzerinden ya da Profilinizden direk olarak yapılamamaktadır. Telefon ya da bilgisayarınızın tarayıcısından öncelikle hesap silme linkini girmeniz gerekiyor. Bizde sizler için hem Instagram hesabınızı dondurma linkini hem de çözümlü olarak adım adım ayrıntıları hazırladık. Ayrıca Instagram dondurma işlemleri için öncelikle şunu bilmeniz gerekir; instagram dondurma işlemi geçici bir işlemdir yani hesabınız tamamen silinmez ve siz yeniden hesabınıza giriş yapıp aktifleştirene kadar donmuş olur bu durumda hesabınız yeniden aktifleşene kadar hiç kimse tarafından görünmez. Ancak hesabınıza ait her şey hesabınızda gizli ve saklı kalır.
Instagram hesap dondurma ya da geçici bir süre kapatma işlemi sadece internet tarayıcısı üzerinden verilen hesap silme linki ile yapılabildiği için bazı adımların takip edilmesi gerekmektedir. Bazı mobil cihazlar üzerinden Instagram hesabı dondurma işlemi yapmak şuan için mümkün değildir yani telefonlardaki uygulama üzerindeki Profilinizden hesabınızı donduramazsınız.
Instagram hesabını dondurmak isteyenler ilk olarak Instagram dondurma linki Türkçe ile sistem üzerinden uygulamaya giriş yapmaları gerekmektedir. Ardından aşağıda sıraladığımız işlemleri sırası ile uygulayarak hesaplarını dondurma işlemini başlatmış olur. Hesabınızı dondurma işlemi sistem tarafından onay gerektirir bu da 24 ile 48 saat içerisinde gerçekleşir.
Instagram Hesap Dondurma Linki:
#link#https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/accounts/remove/request/temporary/##normallink#
Instagram Dondurma İşlemi Adımları:
Tüm bu adımları takip ederek Instagram hesabınızı geçici olarak kapatma işleminizden sonra 24 ile 48 saat içerisinde sistemin dondurma işlemine onay vermesi beklenir. Hesap dondurulmasına yönelik sistemin onayı ile hesabınız dondurmuş olursunuz ve unutulmamalıdır ki bu işlemler hesabınızı tamamen silmez sadece hesap geçici bir süreyle kapatılır. Bu sebeple hesabınızı siz yeniden aktifleştirmek istediğinizde mevcut takipçileriniz ve paylaşımlarınız, beğeni ve yorumlarınız aynen kalarak Instagram kullanmaya devam edebilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabınızı kalıcı olarak silmek için ise yine dondurma işlemine benzer ancak farklı adımların takip edilmesi ile gerekmektedir.
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