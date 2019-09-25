Instagram dondurma linki Türkçe

25 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Instagram hesap dondurma mobil cihazlardan yapılmadığı için dondurma ve silme işlemlerinizi bilgisayar üzerinden yapmanız gerekmektedir. Instagram dondurma linki üzerinden doğrudan Instagram uygulamasına yönlendirildikten sonra;
Bu adımların takip edilmesinin ardından Instagram hesabınız geçici olarak kapatılır. Instagram dondurma linki üzerinden sisteme giriş yaparak hesabınızı dondurmanız mümkündür.
Instagram hesabının dondurulmasının ardından yeniden aynı hesabı kullanmak isteyen kişiler hesaplarına istedikleri zaman giriş yaparak kullanmaya başlayabilirler. Zaman zaman yeniden açılan hesaplarda bazı fotoğrafların yok olduğu gözlemlenebilir. Ancak bu fotoğraflar kısa bir süre içinde yeniden hesapta görünmektedir.
Dondurulan Instagram Hesabı Tekrar Nasıl Açılır?
Instagram hesabı geçici olarak kapatıldıktan sonra istediğiniz zaman hesabınızı yeniden aktif hale getirebilirsiniz. Instagram dondurma açma işlemi arka arkaya yapılamaz. Instagram hesabının geçici olarak kapatılmasının ardından ancak 24 saat sonra hesabınızı yeniden aktif hale getirebilirsiniz. Aynı gün içinde hesap kapatma ve açma işlemleri yapılamamaktadır.
Instagram hesabının dondurulmasının ardından 24 saat geçtikten sonra ister mobil cihazlar üzerinden isterseniz de bilgisayar üzerinden sisteme giriş yaparak yeniden hesabınızı kullanmaya başlayabilirsiniz. Hesabı yeniden aktif etme işlemi için mobil uygulamayı kullanmanız mümkündür. Ancak kapatma işlemi sadece bilgisayar üzerinden yapılabilmektedir.
Instagram hesap silme ve dondurma işlemleri farklı nitelikte olduğu için takip edilmesi gereken adımlarda farklıdır. Bu nedenle hesabı geçici olarak kapatma işlemi, hesabı tamamen silme işlemi ile karıştırılmaması gerekir.
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