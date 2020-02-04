Instagram hesap dondurma linki üzerinden 4 adımlık işlemleri takip ederek Instagram hesabınızı dondurabilirsiniz. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram, hesap dondurma, kapatma vb. işlemleri için sadece masaüstü cihazlar üzerinden yapılabilmektedir. Mobil cihazlar üzerinden Instagram hesabınızı dondurmanız mümkün değildir.

Instagram hesabını dondurmak isteyen kişiler bilgisayarın internet tarayıcısı üzerinden hesap dondurma işlemlerini yapabilirler. Diğer pek çok sosyal medya uygulamasında olduğu gibi Instagram hesabı da dondurulduktan sonra yeniden aktif olarak kullanılabilmektedir. Instagram hesabı dondurma işleminin ardından tekrar hesabını aktif olarak kullanmak isteyen kişiler mobil cihazlardan veya yine bilgisayar üzerinden hesaplarına giriş yaparak dondurulan hesabı kullanabilirler.

INSTAGRAM HESABI DONDURMA NASIL YAPILIR?

Instagram hesap dondurma işlemi sadece internet tarayıcısı üzerinden yapılabildiği için bazı adımların takip edilmesi gerekmektedir. Mobil cihazlar üzerinden Instagram hesabı dondurma işlemi yapmak şuan için mümkün değildir.

Instagram hesabını dondurmak isteyen kişiler ilk olarak Instagram dondruma linki Türkçe ile uygulamaya giriş yapmaları gerekmektedir.

Instagram Dondurma İşlemi Adımları:

Bilgisayarın internet tarayıcısı üzerinden Instagram hesabına kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılır,

Açılan sayfa üzerinden Profil Düzenle seçeneğine tıklanır,

Profil düzenlemem sayfasının en altında yer alan Hesabı Geçici Olarak Kapat seçeneğine tıklanır,

Hesabı Neden Kapatıyorsun? Sorusu yanıtlandıktan sonra, Instagram hesap şifrenizi yeniden girerek hesap dondurma işlemi tamamlanır.

INSTAGRAM DONDURMA LİNKİ TÜRKÇE TIKLAYIN

Tüm bu adımları takip ederek Instagram hesabınızı geçici olarak kapatabilirsiniz. Bu işlemler hesabınızı tamamen silmez sadece hesap geçici bir süreyle kapatılır. Bu nedenle hesabınızı yeniden aktifleştirmek istediğinizde mevcut takipçileriniz ve paylaşımlarınız aynen kalarak Instagram kullanmaya devam edebilirsiniz. Instagram hesabını kalıcı olarak silmek için dondurma işlemine benzer farklı adımların takip edilmesi gerekmektedir.