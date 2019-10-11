Instagram dondurma nasıl yapılır?

Instagram hesabınızı geçici olarak dondurma işlemi için çok basit bir yol izlemeniz gerekiyor. Eğer hesabınızı geçici olarak kapatıp, sonradan açmak istiyorsanız silmekten ziyade dondurma işlemini tercih etmeniz daha sağlıklı olur. Fakat hesabınızı silme işlemini gerçekleştirirseniz Instagram hesabınızı tamamen kaybedersiniz ve bu durumda da ileride hesabınızı yeniden ulamayacağınızdan dolayı sildiğinize pişman olacağınız anlamına gelir ki bu sebeple Instagram dondurma işlemi, çok tercih edilen ve en makul olanıdır.

Instagram Hesabı Nasıl Dondurulur? Instagram Hesap Dondurma Linki Nerede?

Öncelikle bilmeniz gereken önemli bir konu; Instagram dondurma işlemi telefondaki Instagram uygulaması üzerinden yapabileceğiniz bir işlem olmadığıdır. Bu sebeple web yani masaüstü cihaz (bilgisayar) üzerinden bu yöntemi size anlatacağız. Instagram hesabını dondurma işlemini yaparak, kullanıcılar hesaplarını diledikleri sürece kapatabilirler. Ayrıca bunun için Instagram hesabınızı tamamen kapatıp silmenize de gerek yok. Hesabınızı dondurduktan sonra istediğiniz zaman tekrar Instagram hesabınıza şifrenizi girerek dondurma işlemini sonlandırmak mümkün; yani işlem olabildiğince basit.

Öncelikle Instagram hesabınızı dondurma işlemi için şifrenizi kesinlikle bilmeniz gerekiyor; siz uygulamaya web üzerinden girmiş olsanız bile hesap dondurma işlemi için bir kez daha size şifreniz sorulacaktır.

INSTAGRAM DONDURMA TÜRKÇE LİNK’E TIKLAYIN

Yukarıdaki Instagram Dondurma Türkçe Link‘e tıklayarak Instagram hesabınızı kolayca dondurabilirsiniz. Bu linkle tıkladığınızda karşınıza çıkacak olan ekranda ise aşağıdaki adımları izlemeniz gerekecektir;

Hesabını Geçici Olarak Kapatmak, bu işlemin, sen tekrar giriş yaparak hesabını yeniden etkinleştirene dek hesabının gizli olacağı anlamına gelir

Unutmamak gerekir ki hesabını sadece haftada bir kere kapatabilirsin. Hesabınızı neden kapattığınız sorusunu yanıtladıktan sonra şifrenizi giriyor ve Instagram hesabınızı dondurma işlemini gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Bu arada belirtmek istediğimiz önemli bir konu daha var buda, Instagram hesabınızı dondurduktan sonra yeniden hesabınızı aktifleştirene kadar daha önce yazdığınız yorumlar ve beğenmeleriniz de gizlenecek; kimse göremeyecek. Yani tam anlamıyla Instagram’da gizlenmiş olacaksınız. Instagram hesabınızı dondurduktan hemen sonra da aktifleştirebilirsiniz fakat yeniden hesap dondurma işlemini yapabilmek için 1 hafta beklemeniz şarttır.

Instagram’ın, bu 1 hafta şartını kullanıcıların bu işlemi gelişi güzel kullanmaması adına uyguladığını da belirtmeliyiz.

Instagram hesabını dondurma işlemi ile Instagram hesabını kapatma işlemleri birbirinden çok farklı işlemlerdir. Silme yada kapatma işleminin kesinlikle geri dönüşü yoktur, hesap her yerden tamamen silinmiş olur. Hesap dondurma işlemi ise adı üzerinde hesabı geçici olarak durdurma durumudur, yani şifrenizi girdiğiniz an hesap yeniden aktif olur. Yalnız Instagram hesabınızı dondurma işlemini yaptığınızda hesabınızı kapatmış gibi olursunuz; kimse aramalarda hesabınıza ulaşamaz, adınızı göremez. Bu nedenle sonradan pişmanlık duymamak adına Instagram hesabı kapatmak yerine Instagram hesabınızı dondurma işlemini tercih etmenizi öneriyoruz. Ancak; tekrarlamak gerekir 1 hafta kuralını da aklınızdan çıkarmayın.

Instagram Hesabı Dondurma İşlemi nasıl yapılır?

Bilgisayarınızdan linkte verilen Instagram hesabını açtıktan sonra kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılır,

Açılan sayfa üzerinden Profil Düzenle seçeneğine tıklanır,

Profil düzenleme sayfasının en altında yer alan Hesabı Geçici Olarak Kapat sekmesine tıklanır,

Hesabı Neden Kapatıyorsun? Sorusunu yanıtladıktan sonra, Instagram hesap şifrenizi yeniden girerek hesap dondurma işlemi tamamlamış olursunuz.

Yapılan bu işlem hesabınızı tamamen silmez yalnızca geçici olarak siz isteyene kadar durdurur. Bu esnada hiç kimsenin sizin hesabınıza ulaşamıyor olması ile birlikte hesabı tekrar aktifleştirdiğinizde mevcut paylaşımlarınız ve takipçileriniz aynen kalarak Instagramı kullanmaya devam edebilirsiniz.