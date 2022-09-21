Instagram'da yeni özellik: Ebeveynler çocuklarını denetleyebilecek

AMAÇ BASKI KURMAK DEĞİL ÇOCUKLARI KÖTÜ İÇERİKLERDEN KORUMAK

ConnectSafely.org CEO’su Larry Magid, ebeveyn denetiminin çocuklar tarafından verilecek olan onaya bağlı olmasının çocuk ve ebeveyn arasında bir zorlama ilişkisinden ziyade iş birliğine dayalı bir ilişkiyi teşvik ettiğini ve çocuklar üzerinde bir kontrol mekanizması kurmaktan çok onlara doğru kararlar almaları konusunda rehberlik etmekle ilgili olduğunu ifade etti.