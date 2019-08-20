Instagram'da bu ipucu kullanıcıların ilgisini çekiyor. Özellikle kullanıcılar yaptığı paylaşımların milyonlara ulaşmasını istiyorlar. Peki bu mümkün mü? İşte yanıtı

Courtney Quinn adlı sosyal medya influencer’ının paylaştığı ve daha sonra kaldırılan bir gönderi ise insanlara bu konuda işe yarayabilecek bir bilgi içeriyor. Instagram’da 570 bin takipçisi bulunan Courtney Quinn, Instagram’da kullanıcı etkileşim seviyesini artırmak için bir yol bulmuşa benziyor.

Quinn’in yazdığı ve şu anda silinmiş olan bir Instagram gönderisine göre platform, kendi filtrelerinin kullanıldığı gönderileri öne çıkarıyor. Quinn, bu durumu açıklarken, fotoğraflarına yüzde 2 Instagram filtresi uyguladığını ve bu filtrelerin fotoğrafı değiştirmese de erişimi artırdığını açıkladı.

Instagram filtresini %2 uygulamak demek, filtrenin gücünü yani fotoğrafa olan etkisini %2 seviyesinde tutmak demektir. Platformda eskiden filtreler yalnızca aç-kapa şeklinde kullanılabilirken şimdi belli bir miktar uygulanabiliyor.

Filtreyi seçtiğinizde, filtreye tekrar dokunursanız bir çubuk menü açılıyor. Bu çubuk üzerinde işaretçiyi kaydırarak filtrenin ne kadar güçlü uygulanacağını seçebiliyorsunuz. Böylece görüntü sizin istediğiniz seviyede filtrelenmiş oluyor. Filtreyi istediğiniz seviyeye getirince Tamam düğmesine basmanız yeterli olacaktır.