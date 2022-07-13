Instagram çöktü mü, neden akış yenilenmiyor? 13 Temmuz Instagram neden açılmıyor, mesaj neden gitmiyor ve ne zaman düzelecek?

En çok kullanılan sosyal medya uygulamarından olan İnstagramda erişim problemi yaşanıyor. Birçok kişi bu problemin sebebini araştırırken arızanın ne zaman düzeceği araştırılmaya başlandı. Peki Instagram çöktü mü, neden akış yenilenmiyor? 13 Temmuz Instagram neden açılmıyor, mesaj neden gitmiyor, ne zaman düzelecek?

İşte konuya ilişkin merak edilenler...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu Instagram'da erişim problemleri baş gösterdi. Hesaplarına giren kullanıcılar, akış yenilemedi uyarısıyla karşı karşıya kaldı. Akabinde ''Instagram çöktü mü?'' sorusu, gündemdeki yerini aldı. İşte detaylar;

İNSTAGRAM AKIŞ YENİLENEMEDİ SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

İnstagram akış yenileme problemi çok az bir kullanıcı kitlesini olumsuz etkilerken, bu durumla karşılaşan bazı kullanıcılar, uygulamadaki hesaplarından komple çıkış yapıp tekrar girerek çözüm sağladığını açıkladı.