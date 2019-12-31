Instagram çöktü mü? Instagram'da erişim sorunu mu var? soruları uygulamanın kullanıcılarının gündeminde. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu olan Instagram'da saat 16.00 civarında başlayan erişim sayfa yenilenmeme sorunu bazı kullanıcılar tarafından dile getiriliyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram'da yaşanan sorunun küresel olduğu Avrupa ve Amerika'da da yoğunlukla hissedildiği görülüyor. Kullanıcılar özellikle yeni paylaşımların ana sayfaya düşmediğini ve eski paylaşımların gösterildiğini dile getiriyor. Instagram'da yaşanan sorunla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.