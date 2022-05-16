Instagram kullanıcıları bu akşam saat 20:07'den itibaren erişim sorunu yaşamaya başladı. Instagram'a girenler "Akış yenilenemedi" hatası alırken, uygulamanın ne zaman düzeleceğini merak ediyor...

INSTAGRAM, FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Konuyla ilgili resmi açıklama gelmedi. Twitter'da birçok kullanıcı "instagram çöktü mü?" Paylaşımı yapıyor.

İnstagram'da geçici bir sorunun olduğu ve bu sorunun dünya genelinde yaşandığı belirtiliyor.