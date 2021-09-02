Instagram'da öğle saatlerinden itibaren birçok kullanıcı Instagram'da öğle saatleri itibariyle akış yenilenmiyor hatasına denk geliyor. Peki, Instagram çöktü mü? İşte merak edilen sorusunun cevabı...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram esas itibariyle çökmedi. Yalnız dünya genelinde birçok kullanıcı akış yenilenmiyor hatasıyla karşılanıyor. Yani Instagram hesapları bir saatten fazla süredir yenilenmiyor. Konuyla ilgili Instagram'dan resmi bir açıklama gelmezken. Kullanıcılara mevcut uygulamalarını silip yeniden yüklemeleri tavsiye edildi.