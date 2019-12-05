05 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım platformlarından Instagram, küçük yaştaki kullanıcıları denetlememesi nedeniyle 'çocuk güvenliği yasalarını ihlal etmekle' eleştiriliyordu. Konuyla ilgili yeni bir adım attığını duyuran Instagram, uygulamaya yeni kaydolacak kişilere 13 yaş sınırı getireceğini açıkladı.
Aslında çoğu sosyal medya platformunda olduğu gibi Instagram’da da hesap oluşturabilmek için kullanıcının en az 13 yaşında olmasını gerekiyor.
Ancak diğer sosyal ağlardan farklı olarak Instagram’da hesap oluşturma aşamasında kullanıcılara yaş ile ilgili bir kıstas uygulanmıyordu. Kullanıcı adı, e-posta adresi veya telefon numarasını belirten herkes Instagram’da hesap açabiliyordu.
1 MİLYARI GEÇTİ, YASAYI HATIRLADI!
Aylık aktif kullanıcı sayısı 1 milyar, günlük aktif kullanıcı sayısı ise 500 milyonu geçen Facebook bünyesindeki sosyal ağ Instagram, bugüne kadar Gizlilik Politikaları'nda "Instagram, hesap oluşturabilmek için herkesin en az 13 yaşında olmasını şart koşar" ifadesine yer veriyor; ancak bırakın kontrolünü, kullanıcılara hesap açarken yaşını bile sormuyordu.
MODERATÖRLER DE GÖREVLENDİRİLECEK
Instagram’dan bugün yapılan açıklamada, “Bugünden başlayarak, Instagram'da bir hesap oluştururken doğum tarihinizi isteyeceğiz” denildi. Yayınlanan yeni gelişmelere göre, Facebook ile Instagram, 13 yaşın altındaki kullanıcıların hesaplarını kilitlemek üzere yeni moderatörler de görevlendirdi.
Söz konusu politika değişikliğine ilişkin yayınlanan bir blog yazısında "Yaş bilgisini sormak küçük yaştaki kullanıcıların Instagram'a kaydolmasını önleyecek ve onları koruyacak" ifadelerine yer verildi. Şirketten yapılan açıklamada ayrıca, kullanıcılardan istenecek yaş bilgisinin diğer kullanıcılarla paylaşılmayacağı belirtildi.
Bu adım aynı zamanda uygulamayı Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası'yla (COPPA) uyumlu hale getirmeyi de amaçlıyor. COPPA, tüm çevrimiçi platformların 13 yaşından küçük kullanıcılardan kişisel veri toplamasını yasaklıyor.
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