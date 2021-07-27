İnsansız su üstü araçlar savunma sanayisi için yarışacak

Türk savunma sanayisi, insansız araçlar konusundaki çalışmaların geniş tabana yayılması amacıyla gençlere yönelik İnsansız Su Üstü Araçları Prototip Yarışması düzenliyor.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AA muhabirine, savunma sanayisinde nitelikli insan kaynağına yönelik çalışmalara devam ettiklerini söyledi.
Başkanlık olarak 2017'den beri düzenledikleri ROBOİK yarışmasını bu sene insansız su üstü araçları alanında yaptıklarını ifade eden Demir, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Türk savunma sanayisi olarak insansız hava araçlarında edindiğimiz tecrübe ve başarıyı deniz ve kara alanlarında da göstereceğimize inanıyoruz. Bu kapsamda insansız deniz sistemlerine yönelik birkaç ayrı alanda devam eden projelerimize de hız verdik. Savunma sanayisinde elde edilecek bir kazanımın yolu genç yaşta zihinlerde bu kavramın oluşmasından geçiyor. Biz de bu bilinçle genç kardeşlerimize desteklerimizi sürdürüyoruz. Bunun için ROBOİK yarışmamızı bu sene sadece lise ve üniversite öğrencilerine açık olacak şekilde 'Hayallerimizi üretiyor, geleceğe yelken açıyoruz' sloganıyla düzenliyoruz."
Demir, yarışmayla insansız otonom görev icra etme kabiliyetine sahip su üstü araçlarının tasarımını ve prototip üretimini hedeflediklerini belirtti. Böylece çeşitli senaryolara ilişkin görevleri başarıyla icra edebilecek uzaktan komutalı veya otonom görev icra etme kabiliyetine sahip su üstü araçlarının üretilmesi ve geliştirilmesi konusunun ülke çapında geniş tabana yayılarak, özgün araçların üretilmesine öncülük etmeyi amaçladıklarını vurgulayan Demir, yarışmaya katılacak gençlere başarılar diledi.
Yarışmaya katılacak takımlar, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından kriterleri belirtilen senaryolara ilişkin görevleri başarı ile icra edebilecek araçlar geliştirecek.
Projelere ilişkin dokümanlar jüri tarafından değerlendirilerek, en yüksek puanı alan ilk 10 takım yarışmaya katılmaya hak kazanacak. Yarışmaya hak kazanan bu takımlara 10 bin liraya kadar finansal destek sağlanabilecek.
Yarışmanın final bölümünde araçlar oluşturulacak parkurda navigasyon, rotayı koruma, manevra kriterlerine göre performanslarını sergileyecek.
Yarışma sonunda ilk üçe giren takımlar sırasıyla 50, 30 ve 20 bin liralık ödüllere sahip olacak.
Yarışmaya başvurular, 10 Eylül'e kadar yapılabilecek.
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