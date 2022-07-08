'İnsanlığın, barışa doğru yol almasını ümit ediyorum'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İnsanlığın, bütün bayramların aziz dönemler olduğunu idrak ettiği, şiddetten uzak, sevgiye yakın, savaştan ari olarak barışa doğru yol almasını ümit ediyorum." dedi.
Şentop, Kurban Bayramı dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı. Kurban Bayramı'nın, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu taşıyan, birlik ve beraberlik duygularının daha yoğun hissedildiği güzel zamanlardan olduğunu belirten Şentop, "Bizlere sorumluluk sahibi insan olduğumuzu hatırlatan, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi de görüp gözetmemizi telkin ve tavsiye eden bu güzel bayramı, Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Bizleri sağlık, huzur ve mutlulukla bir bayrama daha eriştirdiği için Cenabıhakk'a hamdediyorum." ifadesini kullandı.
Kelime manası "Allah'a yaklaşmak" anlamına gelen kurbanın, İslam alemi için büyük bir lütuf ve rahmet günü olduğunu vurgulayan Şentop, "Allah rızası için maddi fedakarlık yaparak manevi iklime vesile olma gayesi taşıyan kurban, insanoğlunun kendisine verilen nimetleri başkalarıyla paylaştığı, Allah'a olan şükran borcunu yerine getirme hazzı yaşadığı özel bir ibadettir. Büyük bir şuurla eda edilen kurban hem dini hem dünyevi mana ve hikmetler ihtiva eden, insanlık tarihi kadar kadim bir ibadettir." değerlendirmesini yaptı.
Sosyal adaletin tesisinde önemli katkıları olan kurban ibadetinin, toplumun her ferdine dayanışma ruhuyla tıpkı bir okul gibi öğretici olduğuna dikkati çeken Şentop, şunları kaydetti:
"Mübarek bayram günlerinin, kurbanla gelen sevincin, milletimizin huzur ve mutluluğunu artırmaya vesile olmasını temenni ediyorum. Salgın sonrası kurban ibadetlerini Hac farizasıyla taçlandıran vatandaşlarımızın, ibadetlerinin kabulünü, sağlık ve esenlikle ailelerine kavuşmalarını temenni ediyorum. İnsanlığın, bütün bayramların aziz dönemler olduğunu idrak ettiği, şiddetten uzak, sevgiye yakın, savaştan ari olarak barışa doğru yol almasını ümit ediyorum.
Milletimizin infak gayesiyle ifa ettiği, kurban ibadetinin kabulünü Cenabıhakk'tan niyaz ediyorum. Şehit ailelerimiz başta olmak üzere, ülkemizin güvenliği için görev başında olan askerlerimizin, polislerimizin bütün güvenlik güçlerimizin, canlarımızı emanet ettiğimiz sağlık çalışanlarımızın, bayram günü vazifeleri başında olan bütün çalışanlarımızın, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan bütün milletimizin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı canıgönülden kutluyor, bu bereketli günlerin bütün insanlığa hayırlar getirmesini Cenabıhakk'tan niyaz ediyorum."
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