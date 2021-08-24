AA

Yerel basında çıkan haberlerde, Dakar'daki bir hapishanede yatan 79 yaşındaki Habre'nin, Covid-19 nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gördüğü ve bu sabah hayatını kaybettiği belirtildi.

Çad'ın devrik lideri Habre, 6 Nisan 2020'de Covid-19 salgını ilk patlak verdiğinde 60 günlüğüne ev hapsine alınmış ardından cezaevine geri dönmüştü.

Habre, Dakar'da kurulan Afrika Birliği özel mahkemesinde, görev yaptığı dönemde "insanlığa karşı suç" ve "savaş suçu" işlemekten Nisan 2017'de ömür boyu hapse mahkûm edilmişti.

Ülkesinde 1982'de darbeyle iktidara gelen Habre, 19 Nisan'da hayatını kaybeden Çad Devlet Başkanı İdris Debi İtno tarafından 1990'da yine bir darbeyle devrilmişti.

Habre, sığındığı Dakar'da 2013'te hakkındaki suçlamalar nedeniyle tutuklanmış ve 20 Temmuz 2015'te ilk kez hakim karşısına çıkarılmıştı.