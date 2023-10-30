İnsanların verdiği kararları sorgulamanıza neden olacak birbirinden ilginç fotoğraflar
Bazen dünyamız tıpkı bir yapboz gibidir; sizi yalnızca doğal manzaralar veya inanılmaz mimariyle değil, aynı zamanda birisiyle hemen paylaşmak isteyeceğiniz absürt durumlarla da şaşırtabilir. Bu durumlar bazen o kadar ilginç olabilir ki bir süre nedenini anlamaya çalışır ama başarılı olamazsınız.
Giriş: 30.10.2023 - 19:19 Güncelleme: 30.10.2023 - 19:19
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"Beynimi acıttı."
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"Tabelayı astık patron!"
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"Neden? Belki bir KFC yöneticisidir."
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- 4
"Mühendislik."
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"Önceden bu arabalar kilometreler boyunca sürülürdü."
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"Böyle bir şeye uyandım."
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- 7
"Bu pantolon için 168 dolar mı?"
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"Sadece neden?"
- 9
"Orta saha çemberini çizdim patron."
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- 10
"Bir yaya geçidi seçmelisiniz."
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"Basitçe ambalajı çıkarabilirsiniz."
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"Bir adamın bacağındaki yılan derisi dövmesi."
Kaynak: Reddit, Peekabu
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Haberi Hazırlayan: Başak Kanık