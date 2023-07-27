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        Haberler Yaşam İnsanların ikiye ayrıldığını kanıtlayan 15 görsel! Sen hangisisin?

        İnsanların ikiye ayrıldığını kanıtlayan 15 görsel!

        Her insan farklı olsa da günlük hayatta seçimlerimiz ile birbirimize benzeyebiliriz. İnsanların ikiye ayrıldığını kanıtlayan bu tespitler, gün içerisinde sık sık şahit olduğumuz ve uyguladığımız eylemleri hangi yolla tercih ettiğimizi gözler önüne seriyor. Peki, siz hangi insan tipisiniz?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 10:57
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        • 1

          ŞEKERLİ KAHVE SEVEN VS SADE KAHVE SEVEN

          Bazı insanlar kahveyi sütsüz veya şekersiz içemezken, bazıları içerisine herhangi birşey koymadan sade içmeyi tercih eder.

        • 2

          TEK ALARM VS BİRDEN FAZLA ALARM

          Tek alarmla uyanan hemen uyanan insan ile birden fazla alarm kurup uyanmaya çalışan insanlar genellikle birbirlerine benzemez.

        • 3

          KETÇAPI TEK BİR YERE SIKARAK KULLANAN İNSAN VS HER YERE SIKAN

          Ketçap veya mayonez kullanırken bazı insanlar yiyeceğin her yerine sıkarak kullanmayı tercih ederken, bazı insanlar tek bir yere sıkıp tüketmeyi tercih eder.

        • 4

          KARPUZ İNSANI VS KAVUN İNSANI

          Karpuz sevenler ile kavun sevenler ikiye ayrılabilir.

        • 5

          LENS VS GÖZLÜK

          Kimileri lens kullanmayı tercih ederken, kimileri gözlüksüz yapamaz ve lens kullanmayı reddeder.

        • 6

          TATLI MISIR VS TUZLU MISIR

          Film izlerken bazıları tuzlu mısır yemeyi tercih ederken, bazıları tatlı mısır yemeyi daha lezzetli bulabilir.

        • 7

          BOŞ BUZDOLABI VS DOLU BUZDOLABI

          Yemek yapmayı seven kişilerin buzdolabı neredeyse hiçbir zaman boş kalmaz, kimileri ise dışarıdan yemek yemeyi tercih ettiği için buzdolabı daha boş olabilir.

        • 8

          HER ZAMAN ŞARJI OLAN VS HER ZAMAN ŞARJI OLMAYAN

          Her arkadaş grubunda her zaman şarjı dolu olan ve şarjı asla dolu olmayan kişi vardır.

        • 9

          OMLET VS SAHANDA YUMURTA

          Bazı insanlar yumurta konusunda omletten vazgeçemezken, bazıları da sahanada yumurtayı daha lezzetli bulur.

        • 10

          KABLOLU KULAKLIK VS KABLOSUZ KULAKLIK

          Genellikle çoğu insan artık kablosuz kulaklığa geçiş yapmış olsa da, kablolu kulaklığı daha kullanışlı bulan kişiler de vardır.

        • 11

          DİŞ MACUNUNU ORTADAN SIKAN VS UÇTAN YUVARLAYARAK SIKAN

          Bazı insanlar diş macununu ortadan sıkarak kullanmayı tercih ederken, bazıları uçtan yuvarlayarak düzenli bir şekilde kullanmayı tercih eder.

        • 12

          TEK TEK MESAJ YAZAN VS TOPLU MESAJ YAZAN

          Mesajlaşırken insanlar ikiye ayrılır. Bazı insanlar tek tek mesaj atmayı sever. Bazıları da tek tek mesaj atanlardan hiç hoşlanmaz ve özellikle mesajlarını toplu bir şekilde yazıp gönderir.

        • 13

          KIŞIN ÜŞÜYEN VS ÜŞÜMEYEN İNSAN

          Kışın, bazı insanlar kat kat giyinmesine rağmen bir türlü ısınamaz. Bazı insanlar da tek kat giyinip daima sıcak kalmayı başarır.

        • 14

          SÜREKLİ ÇORAP GİYEN VS HİÇ ÇORAP GİYMEYEN

          Yaz, kış çorap giymeyi seven insanlarla hava nasıl olursa olsun çorap giymeyi tercih etmeyen insanlar ikiye ayrılır.

        • 15

          İNCE DİLİM PİZZA SEVEN VS KALIN DİLİM PİZZA SEVEN

          Herkesin pizza tercihi kendine özgüdür. Ancak bazıları ince dilim pizza severken, bazıları kalın dilim pizza sevmeyi tercih eder.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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