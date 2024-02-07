İnsanları şaşırtan 10 gizemli nesne: Ne işe yaradıklarını bulabilir misiniz?
Bazı eşyalar ilk bakışta ne işe yaradığını anlamakta zorluk çekmemizi sağlayabilir. Bu eşyalar, kafa karışıklığı yaratabilir ancak neyse ki internetin yardımıyla her zaman doğru yanıtlar vermeye ve gizemi çözmeye hazır bilgili insanlar vardır. İşte, sizin için 10 tuhaf eşyanın ne işe yaradığına dair cevaplar!
- 1
Günlük hayatta kullandığımız birçok eşyanın sıradan olduğunu düşünürüz ancak bazı eşyaların ne işe yaradığını anlamak zordur. Bu eşyalara örnek alacak bazı fotoğraflar sosyal medyada diğer insanlara soruldu ve bu konuda cevaplar alındı. İşte, ne olduğu anlaşılmayan eşyaların fotoğrafları ve ne işe yaradıklarına dair cevaplar...
- 2
''İçi daire dolu olan bu küpün ne işe yaradığını bilmiyorum. Fikri olan var mı?''
Cevap: Bu bir turner küpüdür. Yani ısıyı homojen bir şekilde dağıtmak için kullanılan bir ekipmandır.
- 3
"Bu küçük mumsu nane çubukları nedir? Sıcak tutkal çubuklarına benziyorlar."
Cevap: Diş telleri yanaklarınıza battığında sürülen bir balmumudur.
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- 4
1900'lerin başında Denver'da inşa edilen bu evi satın aldım. Birinci katta olan bu kapının biri bodruma, ikincisi ise mutfağın dışına çıkıyor. Yaklaşık bir soda kutusunun yüksekliğindeler, bu ne olabilir?
Cevap: Bu bir kedi kapısıdır. Pek çok kedinin gizlice geçebileceği kadar büyüktür.
- 5
''Misafir olduğum evde duvara takılı olarak buldum, arkadaşım gece lambası olduğunu söylüyor ama ışığı yok. Bunun ne olduğunu bilen var mı?''
Cevap: Bu bir veri göndermek veya almak için kullanılan fotosensördür.
- 6
''Bu kırmızı cam ışığın ne olduğunu biliyor musunuz?''
Cevap: Bir teknenin dışındaki seyir feneridir yani navigasyon ışığıdır.
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- 7
''Avucumun boyutundan biraz daha büyük olan bu elmas benzeri cam nesne nedir?''
Cevap: Bu bir kağıt ağırlığıdır.
- 8
''Keskin oluklu kenarları olan bu içi boş metal kutunun ne olduğunu bilen var mı?''
Cevap: Elektrik kutularında delik açmak için kullanılan testereye ait bir parçadır.
- 9
''İçinde mantar tıpası olan bu küçük antika seramik kap nedir? Sanırım 1940'lardan kalma."
Cevap: Bu bir soya sosu kabıdır.
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- 10
''Bu ucu halkalı, tamamen metal silindir alet ne işe yarıyor?''
Cevap: Sivilce veya siyah nokta sıkmaya yarayan bir bakım ürünüdür.
- 11
''İçinde kırmızı jel ve metal disk bulunan bu küçük plastik kese nedir?''
Cevap: Bu bir el ısıtıcısıdır.
Kaynak: Reddit