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        Haberler Dünya İnsanlar onları ayırt edemiyor: 23 yıldır aynı kıyafetleri giyiyorlar! Pijamaları bile aynı!

        İnsanlar onları ayırt edemiyor: 23 yıldır aynı kıyafetleri giyiyorlar! Pijamaları bile aynı!

        İngiltere'de yaşayan tek yumurta ikizi kardeşler, hayatlarının birçok alanında beraberken bu deneyimi farklı bir boyuta taşıyarak kendilerince yeni bir akım geliştirdi. Tek yumurta ikizleri son 23 yıldır her gün aynı kıyafeti giyiyor ve insanlar ikizleri ayırt etmekte oldukça zorlanıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 10:16 Güncelleme: 14.09.2023 - 10:16
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        • 1

          23 YILDIR AYNI KIYAFETLERİ GİYİYORLAR

          69 yaşındaki Rose Rosey Coles ve Kathy Heffernan, hemen hemen her gününü beraber geçiriyor ve 23 yıldır aynı şekilde aynı tarzda giyiniyor. Sadece komşu olmayan ikiz kardeşler, her gün aynı otobüse biniyor ve alışveriş merkezine gidiyor. Üstelik tüm bu aktiviteleri yaparken aynı kıyafetleri özellikle giyiyorlar.

        • 2

          İki çocuk annesi olan Coles, verdiği röportajda "Dışarı çıktığımızda aynı şeyleri giyiyoruz, zaten son 23 yıldır sürekli birlikteydik" dedi. Tatile çıktıklarında bile bavullarını aynı kıyafetlerle dolduran ikiz kardeşler, hayatlarının geri kalanını bu şekilde yaşamayı planlıyor.

        • 3

          PİJAMALARI BİLE AYNI

          Kardeşlerden Heffernan hiç tartışmadıklarını, bunun dışında gözlüklerinin bile aynı olduğunu söylüyor. Saç modellerinden, pijamalarına kadar her şeyi aynı olan tek yumurta ikizlerinin yaşam tarzı çevrelerinen ilgi görüyor.

        • 4

          Onları gören yabancıların sık sık fotoğraf çektirmek istemelerini anlatan Heffernan, aynı zamanda birçok insanın çoğu zaman kimin kim olduğunu ayırt etmekte zorlandığını söylüyor.

        • 5

          EŞLERİNDEN AYRLDIKTAN SONRA YENİDEN YAKIN OLDULAR

          Kız kardeşler küçüklüklerinde de sıklıkla aynı kıyafetleri giyiyordu ancak 70'lerde evlendiklerinde bu alışkanlıkları sona erdi. 2000 yılında ikisi de eşlerinden ayrılınca birbirlerine yakınlaşma fırsatı yakaladı ve aynı kıyafetleri kullanmaya başladılar.

          Kaynak: SWNS

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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