16 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Nörobilim ile alakalı son gelişmelerin paylaşıldığı 3. Nörobilim Kongresi'nde konuşan Doç. Dr. Aytuğ Altundağ, koku egzersizi yapmanın beynin pek çok bölgesinde yeni aktivasyon alanlarına yol açtığını belirterek, beyin sağlığı için fiziksel egzersize ek olarak yapılan koklama egzersizinin gerek orta yaş gerek ileri yaş dönemlerinde çok önemli faydalarının olduğunu belirtti.
Doç. Dr. Aytuğ Altundağ
Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre; insanların 1 trilyondan fazla kokuyu ayırt edebildiğini ve bu kadar fazla kombinasyonu analiz eden sistemin sürekli olarak aktive edilmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Aytuğ Altundağ, “Koku duyunuzda gerek ani kayıplarda gerekse yavaş yavaş olan kayıplarda mutlaka doktora başvurup, “Koku Testi yaptırmanız gerekir” dedi.
KOKU DUYUSU SADECE KOKU ALMAK OLARAK DEĞERLENDİRİLMEMELİ
Koku duyusunu sadece koku almak olarak değerlendirmenin eksik bir tanımlama olacağını belirten Doç. Dr. Aytuğ Altundağ, “Koku duyusu sayesinde derin hafızamız sürekli aktif kalıyor, yemeklerden aldığımız tat ve lezzet değişiyor, ev hayatımızdaki çoğu riskten koku duyusu sayesinde kurtuluyoruz bu yüzden de Disiplinlerarası Beyin Derneği’nin bu toplantısında ilk defa “Burundan Beyine Koku Restorasyonu” adlı sunumu öğrencilerle paylaşarak Nörobilimin Koku alanındaki çalışmaların sonuçlarını değerlendirdik” diye konuştu.
Aynı zamanda gelişen teknoloji ve koku ilişkisine değinen Doç. Dr. Altundağ, “Yapay zeka, makina öğrenmesi ve derin öğrenme alanları koku bilimi alanındaki bilgi birikimini katlayarak artırmakta, koku implantına giden yol her geçen gün kısalmakta, kimyasal evrenin kodları çözüldükçe bambaşka bir haberleşme ve iletişim sisteminin yeni ufuklarını da keşfetmiş olacağız” dedi.
Nörobilim Kongresi 900’e yakın katılımcı ve 2 günlük toplantısı ile tamamlandı.
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