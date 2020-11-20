'İnsanın Fabrika Ayarları’ serisinin son kitabı Sınırları Aşmak, okuyucusuyla buluşuyor

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Prof. Doktor Sinan Canan’ın kaleminden çıkan ‘İFA: İnsanın Fabrika Ayarları’ serisinin üçüncü kitabı olan “Sınırları Aşmak” 22 Kasım’da Türkiye’nin ilk “bilimsel teori lansmanı” ile okuyucularıyla buluşuyor.

Son 20 yılını “ben neyim?” sorusunun cevabını aramakla geçiren, biyolog, tıbbi fizyoloji uzmanı ve sinir bilim araştırmacısı sıfatlarının yanında kendini uslanmaz bir meraklı olarak nitelendiren Sinan Canan, herkesin anlayabileceği kapsayıcı bir açıklama olan İFA teorisini serinin son kitabı ile tamamlıyor.

HERKES ANLASIN VE UYGULASIN DİYE YAZILMIŞ BİLİMSEL BİR TEORİ

İFA, insanı 3.5 milyar yıllık canlılık sürecinin doğal ama sıra dışı bir sonucu olarak ele alan, modern bilim tarihinde çok az rastlanan bir şekilde “herkes anlasın ve uygulasın” diye yazılmış bilimsel bir teori. Hareket, beslenme, ilişkiler, stres ve sınırları aşmak başlıklarıyla özetlenebilecek 5 temel prensipten oluşan İFA, nesilden nesile aktardığımız fabrika ayarlarımızı fark etmemizi sağlıyor. İlk 4 maddenin, İFA’nın birinci ve ikinci kitapları aracılığıyla anlatıldığı üçlemenin son kitabıyla birlikte, beşinci ve son ayar olan ‘sınırları aşmak’ ele alınıyor.

22 KASIM'DA RAFLARDA OLACAK

22 Kasım’da raflarda yerini alacak olan İFA üçlemesinin son kitabı ile, bizi belki de diğer tüm canlılardan ayıran “sınırları aşma” güdümüzü hatırlamamızı amaçladığını belirten Sinan Canan, insanı, kendini gerçekleştirmek gibi zorlu bir görev yüklenmiş tek canlı türü olarak tanımlıyor. Adına “hayat” denen ve bir defaya mahsus bize verilen bu çok özel hediyenin hakkını verebilmenin, aslında sandığımızdan çok daha kolay olduğunu ve insanın ancak kendi benliğinin gereğini yaşayarak mutluluğu yakalayabildiğini dile getiren yazar, sınırları aşma prensibini, her bireyin anlaması ve hayatının merkezine koyması gereken, en önemli silahımız olarak nitelendiriyor.

Kısacası İFA, insanı biyolojisi, ekolojisi ve psikolojisiyle en anlaşılır şekilde yeniden tanımlamayı ve unuttuklarımızı yeni baştan fark etmemizi hedefleyen bir hatırlatma. İFA, bizlere “bilmediğimiz” neredeyse hiç bir şey söylemiyor; ama unuttuğumuz hayati gerçekleri en anlaşılır şekilde yeniden, hatırlatıyor. Yeni bir başlangıç niyetiyle yazılmış kitap, umut dolu bir geleceğin ve insana yakışır yeni bir medeniyetin kuruluş tohumlarını da içinde taşıyor.

DİJİTAL PLATFORMLARDAN CANLI OLARAK YAYINLANACAK

İFA serisinin “Sınırları Aşmak” başlıklı son kitabı, Türkiye’de ilk kez bir “bilimsel teori tanıtım etkinliği” ile birlikte 22 Kasım saat 20:00’de dijital platformlar aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak. Sinan Canan’ın kurucusu olduğu AçıkBeyin YouTube kanalı başta olmak üzere birçok platformda eşzamanlı olarak yayınlanacak tanıtımın ardından yazar, tanınmış konuklarıyla birlikte İFA ve Sınırları Aşmak konuları üzerine sohbet ederek onların sorularını yanıtlayacak. ‘Kendimize daha iyi bakabilelim, kendimize gelelim’ mottosuyla yola çıkan kitabın lansmanı, kendi fabrika ayarlarını keşfetmek isteyen herkesin kolaylıkla ulaşabilmesi adına Youtube, Twitter ve Instagram üzerinden eş zamanlı olarak yayınlanacak.