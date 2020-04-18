İnsani Yardım Derneğinden 750 aileye gıda yardımı - TEKİRDAĞ

AA

Dernek Başkanı Süleyman Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ihtiyaç sahibi 750 aileye gıda desteği sunduklarını, ramazanda da 2 bin kişiye ulaşmayı amaçladıklarını söyledi.Türkiye ve dünyanın geçtiği bu zor süreçte birlik ve beraberliğin önemli olduğuna işaret eden Çalışkan, "Komşumuzun açlığını tokluğunu düşünerek yardımlarımıza devam ediyoruz. Birçok ülkede yardımlarımızı sürdürürken, bu yıl salgın nedeniyle bunlar ülkemize yönlendirildi." dedi.Çalışkan, ihtiyacı olan herkese ulaşmaya çalışıp, gıdanın yanı sıra yakacak yardımı ve nakdi destekte bulunduklarını ifade etti.Giyecek ve hijyen malzemesi yardımı yapmayı da hedeflediklerini belirten Çalışkan, "İnsanların yüzünü güldürmek, onların kalbine dokunabilmek her şeyden güzel." dedi.