"İnsani Yardım Atölyesi" başvuruları başladı

AA

İnsani Yardım Atölyesi, insani yardım sahasındaki temel bilgileri verme ve bu sahada faaliyet gösteren kişi ve kurumları tanıtma amacıyla eğitimlere başlıyor.

Atölyede, yardım kuruluşlarında profesyonel olarak çalışmak veya insani yardım alanında kendini geliştirmek isteyenlere yönelik raporlama, gözlem, seminerler ve saha çalışması gibi faaliyetlerle süreli ve online eğitimler verilecek.

"Dünyaya iyilik katmaya var mısın?" sloganıyla duyurulan atölye çalışmaları, Türk Kızılay Kağıthane Şubesi ve Kağıthane Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

Ücretsiz olarak verilecek olan eğitimlerde, İnsani Yardım Atölyesi'nde insani yardım sahasındaki temel bilgileri verme ve bu sahada faaliyet gösteren kişi ve kurumları tanıtma amacıyla eğitimler yer alacak.

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere dönem sonunda sertifika verilecek. Kağıthane Kızılay şubesinin internet sitesinden online yapılacak başvurular 7 Ekim'de son bulacak.

Eğitimler sonucunda "İnsani yardımda Türkiye modelinin" oluşturulması hedefleniyor.