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        Haberler Bilgi Yaşam İnsan vücudunda ikinci beyin olarak adlandırılan bağırsakların sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için bu besinleri sofralarınıza eklemek isteyebilirsiniz!

        Bağırsakların sağlıklı çalışabilmesi için ideal besinler nelerdir?

        Vücuda alınan yiyecek ve içeceklerin en son sindirildiği ve atıldığı nokta bağırsaklardır. Vücudun sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için bağırsakların sorunsuz bir şekilde emilim yapabilmesi gerekir. Bu yüzden bağırsak dostu besinler tercih edilmeli ve sağlıklı bir sindirim sistemi sağlanmalıdır. Peki sağlıklı bir sindirim için bağırsak dostu yiyecekler nelerdir? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 15:30 Güncelleme: 18.03.2025 - 15:30
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        • 1

          Bağırsak sağlığı ne kadar iyi durumdaysa, vücut hem bağışıklık hem de sindirim sistemi olarak düzenli bir şekilde çalışır.

        • 2

          BAĞIRSAK DOSTU BESİNLER NELERDİR?

          1. KEFİR

          Bağırsaklarımıza dost bakteriler içeren probiyotik besinler; florayı düzenleyerek bağırsağın düzgün çalışmasını sağlıyor ve toksik maddelerin geri emilimini ve sindirim sistemi hastalıkları oluşmasını engelliyor. Kefir; içerdiği probiyotikler sayesinde bağırsak sağlığının korunmasında önemli bir etkiye sahip. Süt ürünlerine alerjiniz veya intoleransınız yoksa her gün 200 ml (1 su bardağı) tüketmekte fayda var.

        • 3

          2. TURŞU

          Turşu içerdiği yararlı bakteriler sayesinde florayı korurken, yüksek lif içeriği sayesinde dışkının bağırsaktan geçişinin hızlanmasını sağlıyor ve böylece sağlıklı bir sindirim sistemine destek oluyor. Ancak her ne kadar probiyotik zengini olsa da yüksek sodyum içeriği sebebiyle turşu; tansiyon, diyabet, kalp damar hastalıkları, mide hastalıkları olan kişiler tarafından ya kontrollü bir şekilde tüketilmeli ya da hastalığın seyrine göre hiç tüketilmemeli.

        • 4

          3. ZEYTİNYAĞI

          Zeytinyağı ve keten tohumu yağları, hafif ve doğal bir müshil etkisi gösterebilir. Bu da bağırsaklardaki atıkların akışını kolaylaştırır. Bu gıdalar, sindirimin düzenlenmesini sağlayan antibakteriyel ve antienflamatuar özelliğe de sahiptir.

        • 5

          4. KEREVİZ

          Kereviz sapının besin değeri genellikle göz ardı edilir, ancak sapında düşündüğünüzden daha fazlası vardır. Kereviz, lif içeriği nedeniyle bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olur ve polisakkaritleri nedeniyle mide astarı için faydalıdır. Ayrıca, araştırmalara göre bağırsakları iyileştirmeye yardımcı olmak için beyaz kan hücresi aktivitesini artırdığını gösterdiği bir antioksidan olan kumarin içerir.

        • 6

          5. BADEM

          Her gün 10-12 adet çiğ badem tüketmek bağırsak sağlığı için yararlıdır. Taze badem, içerdiği lifler sayesinde bağırsak mikrobiyotası üzerinde olumlu etkiler yaptığı ve yararlı bağırsak bakterileri için besin oluşturarak (prebiyotik) sayıca artırılmasını sağlar.

        • 7

          6. YOĞURT

          Dost bakteriler açısından oldukça zengin bir besin olan yoğurt, içerdiği canlı mikroorganizmalar (probiyotikler) sayesinde sindirim sistemini düzenliyor, kabızlık, ishal ve bağışıklık sistemi hastalıkları gibi birçok hastalığa karşı koruyucu etki gösteriyor. Günde 2 kase yoğurt tüketmeyi ihmal etmeyin.

        • 8

          7. SOMON BALIĞI

          Omega 3 vücuda dost bakterilerin sayısının artırılmasına destek oluyor ve böylece sağlıklı bir flora oluşturuyor. Haftada iki-üç kez omega 3’ün en zengin kaynaklarından biri olan somonu tüketmeyi ihmal etmeyin. Izgara veya fırında pişirin.

        • 9

          8. ISPANAK

          Bağırsaklara iyi gelen besinlerden bir diğeri de ıspanak. Ispanak gibi koyu yeşil yapraklı sebzelerin içinde bulunan şeker çeşidi bağırsaklarımızda bulunan yararlı bakterilerin sayısının artırılmasına yardımcı oluyor. Yararlı bakteriler tarafından salınan bir enzim, ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzelerin içerisindeki şekeri, bakterilerin enerji kaynağı olarak kullanmasını sağlıyor. Yani aslında vücudumuza dost olan bakterileri besleyerek sayıca artmasında ve floramızın düzenlenmesinde rol oynuyor.

        • 10

          9. MUZ

          Muzlarda, sağlıklı florayı korumak için prebiyotik görevi gören bir tür karbonhidrat olan fruktooligosakkaritler bulunur. Muz ayrıca ishalden kaybedilen elektrolitleri ve potasyumu geri kazandırır. Ancak muz eğer çok sık tüketilirse, kabızlık yapabilir.

        • 11

          10. KİVİ

          C vitamini içeren kivi, yüksek oranda life sahip olması ile sindirim sistemini uyararak bağırsak hareketlerinin düzenli olmasına yardımcı olur. Lif içermesinin yanı sıra proteinleri parçalayan özel bir enzime ve bazı şekerlere sahiptir.

          UYARI: Kronik rahatsızlığı, alerjisi veya hamile olan kişilerin bu besinleri tüketmeden önce mutlaka uzman bir hekime danışması gerekir.

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