10. KİVİ

C vitamini içeren kivi, yüksek oranda life sahip olması ile sindirim sistemini uyararak bağırsak hareketlerinin düzenli olmasına yardımcı olur. Lif içermesinin yanı sıra proteinleri parçalayan özel bir enzime ve bazı şekerlere sahiptir.

UYARI: Kronik rahatsızlığı, alerjisi veya hamile olan kişilerin bu besinleri tüketmeden önce mutlaka uzman bir hekime danışması gerekir.